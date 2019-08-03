韓國瑜批蔡英文做得一塌糊塗　鄭文燦：廟宇祈福希望國家好

▲韓國瑜重批蔡英文執政三年，做得一塌糊塗，鄭文燦淡然回應：廟宇祈福是希望國家更好。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對國民黨提名2020總統參選人韓國瑜，投入大選首場下鄉行程，3日在桃園起跑，而拜廟行程的首站於壽山巖參香祈福，重批「蔡英文三年執政做得一塌糊塗」的說法，桃園市長鄭文燦回應「到廟宇祈福就是希望國家更好，經濟繁榮。」鄭文燦也期許大選期間，來桃園的參選人，都能支持桃園的重大建設，讓桃園得到更大的發展力量。

3日雖是假日，然鄭文燦一如以往勤走基層指出，單單今天在桃園他就有13個市政行程，從包括泰雅族的感恩祭，到6都的電競爭霸賽，還有綠色悠遊生活節、暑假的兒童閱讀扎根活動，晚上還有一個七夕情人節的兩個音樂會，一大早馬不停蹄的跑行程，期與更多市民近距離接觸。

對於韓國瑜投入大選的首場下鄉行程，在桃園起跑，是否有拚人氣意味？鄭文燦表示，桃園是六都之一，總統參選人來六都是很正常的，希望每一個候選人來到桃園，都能夠支持桃園的重大建設，讓桃園得到更大的發展力量。

而韓國瑜桃園拜廟行程的首站，在龜山區壽山巖參香祈福，重批「蔡英文三年執政做得一塌糊塗」的說法，鄭文燦淡然回應「我想在廟裏面祈福就是希望國家更好，希望不管哪一個政黨參選人，都能共同為台灣要發展得更好，台灣能夠保有自由民主，以及經濟繁榮、社會多元，這樣的一個價值當作出發點」。