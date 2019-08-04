桃園龍舟划進美國　首度征戰「長堤國際龍舟賽」就拿下亞軍

▲桃園龍舟隊首度征戰「長堤國際龍舟賽」，凱旋返抵國門。（圖／客家局）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園龍舟划進美國，進行不一樣的城市交流。日前在桃園龍潭區龍舟賽中拿下神農旗冠軍的「九龍里隊」，在客家局長何明光帶領下，於上月27日、28日參與加州舉行的「2019美國長堤國際龍舟賽」，順利拿下國際公開組C組亞軍佳績。如今3日凱旋歸國、返抵國門，由桃園副市長游建華率市府團隊在桃園國際機場熱忱迎接。

游建華說，這次桃園市代表隊伍由客家局長何明光帶領，是今年在「乙未客家戰役文化季—龍潭歸鄉文化節」龍舟賽中勇奪神農旗的冠軍隊伍，也就是龍潭區九龍里隊。

里長曾順堂及22名隊員，在出國前不但密集訓練，更克服長程旅途、時差等因素，在抵美後即至賽事場地努力練習，結果不負眾望，最終「TAIWAN TAOYUAN隊」不僅獲得國際公開組C組亞軍，還在大會協助下與美國在地女子隊（Pattaya 50）組隊參賽，分別榮獲混合組500公尺A組第四名及C組第三名。

▲桃園龍舟隊首度征戰「長堤國際龍舟賽」，凱旋返抵國門。（圖／客家局提供）

游建華表示，桃園市今年3月與美國長堤市政府簽署合作備忘錄，以促進兩城市之間的友誼，也希望未來能成為姊妹城市，積極努力加強雙方交流，此次桃園市首度組隊參賽，非常感謝台美商會與美國當地社團的協助及支持，讓「TAIWAN TAOYUAN隊」首度參賽即成績斐然，也讓世界看見臺灣桃園，感受到桃園客家的團結拼搏精神，未來也將透過更多領域的交流活動，加深加強與海外城市的互動，增進彼此情誼。