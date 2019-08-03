　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱陸企圖心不只台海：台灣若喪失主權很多國家會不安

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪，提及兩岸及香港反送中等議題。蔡英文提到，中國大陸近期軍事動作頻頻，顯見對岸的企圖心不只在台海，「中國大陸企圖心是在整個區域」。她強調，若台灣喪失主權，很多國家都會因此感到不安。

針對日媒提問，習近平自今年1月的演講後，就有各種不同的動作，例如以台灣海峽為中心進行軍事活動，是否因此讓台灣感受到壓力。蔡英文回應中國大陸在台海的軍事有增加，規模也變大，而且不是只有傳統上僅在台海的活動，「它已經超越台海，走到太平洋的部分去」。

蔡英文評論，這顯現出來，中國大陸的企圖心不是只有在台海，而是在整個區域，「區域中所有的國家，尤其是民主國家，在面對這種情勢的時候，其實應該是以一種共同面對的心態來看這個區域的軍事發展」。

蔡英文提到，面對中國大陸的企圖心，還有中國大陸在軍事活動的增加，確實讓台灣覺得有必要強化自我防衛的能力。她說，「所以我上任以來，對於我們的國防自主、軍事能力的強化，還有軍事人員的訓練，以及軍事裝備的精進等，採取了很多優先政策，來支持這些強化國家的防衛能力」。

蔡英文強調，台灣位處於第一島鏈，在整個區域戰略上，其實是一個非常重要的存在，「我相信台灣的存在對這個區域的自由民主發展，具有關鍵性，如果今天台灣因為中國大陸的擴張，而喪失掉它的自主、喪失掉它的主權，我相信這個區域裡面，很多的國家都會感到不安。」

ET快訊
曾腦溢血！超商店長太累「一天看2部」信義區影城暴斃　家屬回應
影／親眼目睹父母車禍慘死！6歲哥哥堅強安慰2歲妹：妹妹別哭.
影／鄰居辦喪事！糯米蒸半天「還是生米」　她想起「長輩話」..

關鍵字：蔡英文,NHK,台日,台海,軍事

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

潘瑋柏自薦當楊丞琳伴娘　PO「南寧小豬」慶生：沒發現他不是羅志祥...

7歲哥哥「暖男力」爆發！　主動關心萌娃雙胞胎、幫搬行李超心動～

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

柯文哲組黨進軍國會　一張圖看這些人願跟「台民黨」合作

「美國對台支持不會改變」 蔡英文：台灣重要性不能被忽視

蔡政府清查時代力量補助　立委控：用行政資源鬥爭在野黨

蔡英文稱陸企圖心不只台海：台灣若喪失主權很多國家會不安

韓國瑜動怒「我什麼時候說謊過」　議員神舉例！連7打臉反擊：迪士尼？

快訊／期望的下一任總統？　柯文哲秒答：郭台銘啊！毫不猶豫

韓國瑜當總統「恐懼、憂慮、惶恐」　柯文哲：喊兩聲就發大財？呷卡歹！

允許雙重黨籍！柯文哲：台灣民眾黨屬「柔性政黨」

國民黨最大危機出現了！宅神出面解密：韓國瑜選戰策略遭破壞

快訊／外傳3日「郭王會」　郭台銘幕僚：老朋友見面都很正常

蔡依林辣穿低胸馬甲「拉鍊快繃開」　朦朧眼神＋超深溝…網暴動：好勾魂

與黃曉明相約減肥　《親愛的》楊紫站上體重計一看…嚇到癱坐在地！

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

日韓外長「合照拒握手」！　蓬佩奧站中間…表情超尷尬

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　徐若熙差距拉近

黃鐙輝結婚10年　怨老婆萁萁老愛把他當小弟使喚

柯文哲組黨進軍國會　一張圖看這些人願跟「台民黨」合作

「美國對台支持不會改變」 蔡英文：台灣重要性不能被忽視

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

月薪8萬徵公車司機「年輕人不做」！內行人揭超血淚原因

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

期望的2020總統　柯文哲秒答..

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

宅神出面解密「國民黨最大危機」

韓國瑜當總統　柯：內心很憂慮

被問愛情摩天輪進度　韓國瑜大暴..

即／傳郭王會　幕僚：老朋友見正..

陳佩琪：柯P要組去組、要選去選

柯文哲：台灣民眾黨允許雙重黨籍

郭董回來吧！南投冒雨發動連署會

「被閃光燈照很不舒服」　韓國瑜..

淹怕了　韓國瑜速開設應變中心

李婉鈺：柯文哲＋郭台銘＋王金平..

柯文哲組台民黨　一張圖看這些人..

蔡政府清查時代力量補助　立委：..

更多熱門

相關新聞

林昶佐退黨　2020局勢成形？

林昶佐退黨了。中午的記者會氣勢之強大、訊息之強烈，遠蓋過一小時前蔡英文的記者會，更蓋過已經組黨，卻仍在拖拉的柯文哲。

陳菊非特勤中心指揮體系　府：相信歷任總統府秘書長都清楚

國安私菸涉案層級曝光：76人當中竟然有一名少將

蔡英文「簡體」發文批　網：台灣我來了

快訊／一張圖看國安局調查私菸流向：76人涉案﹑少校大戶買1037條

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

期望的2020總統　柯文哲秒答：郭台銘

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

2男性侵邵雨薇！埋陰影：躺在那很無助

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰…醫曝真相

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

超商店長「一天看2部」信義區影城暴斃

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

外送輸贏　2場車禍從對決變內訌

郭雪芙撞未婚夫摟上司　哭腫雙眼拔婚戒

雨天外送自私嗎　店員曝驚人真相

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

駕車夜遊撞變電箱「陀螺轉」　2女甩飛1不治

更多

最夯影音

更多

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面