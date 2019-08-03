蔡英文稱陸企圖心不只台海：台灣若喪失主權很多國家會不安

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪，提及兩岸及香港反送中等議題。蔡英文提到，中國大陸近期軍事動作頻頻，顯見對岸的企圖心不只在台海，「中國大陸企圖心是在整個區域」。她強調，若台灣喪失主權，很多國家都會因此感到不安。

針對日媒提問，習近平自今年1月的演講後，就有各種不同的動作，例如以台灣海峽為中心進行軍事活動，是否因此讓台灣感受到壓力。蔡英文回應中國大陸在台海的軍事有增加，規模也變大，而且不是只有傳統上僅在台海的活動，「它已經超越台海，走到太平洋的部分去」。

蔡英文評論，這顯現出來，中國大陸的企圖心不是只有在台海，而是在整個區域，「區域中所有的國家，尤其是民主國家，在面對這種情勢的時候，其實應該是以一種共同面對的心態來看這個區域的軍事發展」。

蔡英文提到，面對中國大陸的企圖心，還有中國大陸在軍事活動的增加，確實讓台灣覺得有必要強化自我防衛的能力。她說，「所以我上任以來，對於我們的國防自主、軍事能力的強化，還有軍事人員的訓練，以及軍事裝備的精進等，採取了很多優先政策，來支持這些強化國家的防衛能力」。

蔡英文強調，台灣位處於第一島鏈，在整個區域戰略上，其實是一個非常重要的存在，「我相信台灣的存在對這個區域的自由民主發展，具有關鍵性，如果今天台灣因為中國大陸的擴張，而喪失掉它的自主、喪失掉它的主權，我相信這個區域裡面，很多的國家都會感到不安。」