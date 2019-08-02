再嗆柯P？蔡英文：台灣當然是台灣人的台灣 也是世界的台灣

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲確定自組政黨「台灣民眾黨」，創黨大會訂在8月6日，這一天不僅是柯文哲的生日，也是蔣渭水的生日。對於柯文哲自比蔣渭水一事，蔣渭水孫姪女蔣理容相當不滿，批評柯文哲往臉上貼金，總統蔡英文也再臉書提到「台灣是台灣人的台灣」，疑似暗酸柯文哲。蔡英文2日受訪時再加碼表示，台灣當然是台灣人的台灣，也是世界的台灣。

蔡英文2日參訪「儒鴻紡織公司」，針對媒體提問，臉書貼文特別提到「台灣是台灣人的台灣」，是否是要提醒柯文哲對兩岸態度要更明確。她回應，「台灣當然是台灣人的台灣，加上我們這幾年外交上的努力，國際上積極參與跟貢獻，國際社會都認為台灣是可以一起努力打拼的夥伴，所以說台灣是世界的台灣也不為過」。

是否擔心柯文哲組黨將衝擊選情，蔡英文說，從她的角度來看很簡單，作為總統候選人，就是要集結最大力量，不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，都要團結起來，一起面對挑戰，一起守護台灣的主權與民主。

談及獨派近期動作頻頻、紛紛組黨，蔡英文重申，民主多元社會本來就能讓不同政治人物或政黨競爭，也能更貼近民意，還是同一句話，會集結最大的團結力量，一起守護台灣的民主自由。

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