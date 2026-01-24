今晨12.3度！4縣市10度、3縣市大雨　下週又有冷氣團

▲新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻影響，今晨平地最低溫出現在新竹縣關西鎮04：55測得12.3度，氣象署針對金門及竹苗、南投局部地區發佈低溫特報，有10度以下氣溫；另外，氣象署針對基隆北海岸及宜蘭地區發佈大雨特報。

根據中央氣象署資料顯示，白天溫度將比今天更高一些，桃園以北及東半部雲多，高溫約18-21度，新竹以南高溫約23-26度，感受溫暖舒適；天氣方面，環境轉為偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區及西半部山區也有零星短暫雨，至於桃園以南平地則是多雲到晴的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天白天回溫。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象署）

臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文指出，今天白天氣溫慢慢回升，但「早晚冷」的感覺仍很明顯，尤其是中南部日夜溫差大。今天清晨3000公尺以上高山、北部2000公尺以上高山有將雪機率。

1/25(日)基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區也有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴；1/26(一)轉偏東南風，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

▲基隆、新北、宜蘭大雨特報。（圖／中央氣象署）

1/27(二)鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫下降，1/28(三)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，低溫預估13度。