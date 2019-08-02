王金平拒當韓國瑜副手原因曝光！　「一定參選到底」這句話從來沒變過

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平，8月2日上午，前往台南一中參與新任校長就職典禮，王金平對台北市長柯文哲組黨一事表示，柯文哲組黨是希望代表中道力量，他尊重與祝福，對於「韓王會」一事，王金平則表示「慢一點」，但王金平證實拒絕韓國瑜的副手邀請。

▲前立法院長王金平，對台北市長柯文哲組黨表示尊重與祝福，王金平也證實拒絕韓國瑜的副手邀請。（圖／記者林悅翻攝）

王金平說，他今天回到台南一中母校，心情非常的高興，他去看一下初一時候跟高三時候的教室跟座位，是很開心、難忘的回憶。

對於外界說韓國瑜市長有當面請王金平當副手，被王金平拒絕一事，王金平則坦承他拒絕韓國瑜市長的邀請。王金平說，韓國瑜市長可以考量的人是非常的多，可以邀請的對象很多，所以請盡量去考量別人，讓韓去充分考慮，應該什麼樣的人選才是能夠跟他相輔相成。

對媒體詢問柯文哲現在組黨的事，還有郭台銘也回台了，王金平對此有什麼看法時，王金平指出，對於柯文哲組黨，他給予尊重也給予祝福，這也就是大家對藍綠好像都沒有太大期待的時候，那柯文哲來組這個黨，希望能夠代表中道的力量，他也祝福柯能夠順利達成他的目標。對於柯陣營是否持續與王金平接觸一事，王金平則表示不宜多說話。

對媒體問到「韓王會」會繼續嗎？王金平則說，韓王會目前連先生還在安排，他跟連說慢一點，沒有說不要，因為已經幾度聚過會了，所以他說目前還沒有這個必要，那慢一點再說。而媒體問到個陳水扁說柯P一定會出來選，問王金平的看法時，王金平回稱：「這你要去請教他啊！」。

王金平強調，他有講過他一定參選到底！這句話從來沒有變過，怎麼參選到底，「只有上天知道、上天安排」，上天怎麼安排他怎麼走，他以前講過的，他從來都是算數，從來沒有改變過講法。對於是否有支持者在幫忙連署，王金平則稱這是支持者他們自動自發的連署，他還沒有發動，但是聽說已經連署不少了，應該連署了十幾萬份。對於是否與柯P的政黨會有一些合作可能性？王金平則稱這未來再說。