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連戰連設兩宴撮不合韓王配　劉宥彤現身北市府「郭柯配」掀熱議

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▲▼韓國瑜、王金平。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

▲王金平至今仍未鬆口是否力挺韓國瑜參選。（合成圖／翻攝自臉書、ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

前國民黨主席連戰週一（29日）邀請高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平會面，但被王婉拒。而鴻海集團創辦人郭台銘的核心幕僚30日出現在台北市政府，一度掀起外界對於「郭柯配」的熱烈討論。

有知情人士向《聯合報》透露，雖然王金平先前已經透過電話表明不願意擔任韓國瑜的副手，連戰27日設宴邀請韓、王會面，仍沒有改變他的決定；連戰29日再次邀請兩人相聚，卻被王婉拒。其實在國民黨28日全代會正式提名韓國瑜參選2020年總統大選後，王金平就曾在29日受訪時被問到，是否仍會參選到底或輔選韓，當時他表示，自己現在勤走基層，繼續傾聽民意，至於未來動向，「一切都看上天安排」，並未鬆口挺韓。

另一方面，郭台銘雖然尚未返台，但他的核心幕僚劉宥彤30日現身台北市政府，由於先前國民黨初選落幕後，就有人猜測郭可能會找台北市長柯文哲合作，打算聯合第三勢力成為選戰關鍵，如今核心幕僚出現在北市府，也讓外界掀起「郭柯配」有望的熱烈討論。

不過，劉宥彤事後出面澄清，自己擔任北市府國際事務委員已有一段時間，當天只是前往出席由市長柯文哲主持的國際事務委員會，並與府內外的委員們一同開會，「我常常開委員會都會見到他（柯文哲）」，只是兩人在席間並未特別聊什麼，希望外界不要過度聯想。

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▼▲郭柯配是否有望，劉宥彤坦言，這不是她能回答的事情，一切還是等郭台銘回來以後再說。（圖／ETtoday資料照、記者陳家祥攝）

▲▼劉宥彤。（圖／記者陳家祥攝）

劉宥彤也提到，畢竟郭台銘、柯文哲都是公眾人物，希望未來柯在對外發言時提到郭或者郭陣營，可以事先知會一下，因此曾和市府顧問蔡壁如通電話討論這個問題，「就是說如果有什麼問題的話，我們大家可以先打個招呼，不然現在郭董人沒有在台灣，那如果柯市長講了一些事情的話，我們可能不太知道怎麼回應，所以就是稍微建立一下溝通管道而已。」

至於郭台銘是否會繼續投入2020選戰，劉宥彤表示，現在談這些事情都還太遙遠了，「主要還是要等郭董事長回來以後，他個人有沒有這意願，或是柯市長有沒有這意願，我覺得這不是現在我能夠回答的。」

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關鍵字：2020大選,韓國瑜,郭台銘,柯文哲

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