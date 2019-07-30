神隱半個月…郭台銘終於要回來了！31日上午7點半抵台

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選結果公布後，隨即帶著家人出國散心，至今仍未回台，讓許多支持者焦急，挺郭社團「正義老虎軍團」甚至發動連署，希望把人還在歐洲的郭台銘喚回台灣選總統。據了解，郭台銘31日將返台，預計上午7點半，飛機抵達松山機場，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

國民黨總統初選結束後，郭台銘就出國散心，對於是否出來參選一直沒說死，他出國這段期間與台北市長柯文哲結盟的傳聞不斷，挺郭社團「正義老虎軍團」甚至為此發動連署，希望把他喚回台灣選總統。

▲郭台銘日前走訪癌症村。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

郭台銘30日下午於臉書上PO出關於桃園觀音區樹林新村的文章，直指這個村子被稱為「癌症村」，是件很哀傷的事，「我承諾了『樹林新村』村民提供健康檢查、協助村民瞭解個人健康狀況，我人不在台灣，7月28日感謝永齡健康基金會同事，觀音區衛生所、樹林里里辦公處、台南市立安南醫院、立達診所等共同合作，提供村民個人健康檢查，癌症篩檢，協助村民從家族病史與個人健康做綜合評估，雖然不一定馬上找到驚人的發現，但我想可以安慰了大家常年來心中對癌症與疾病的恐懼，謝謝各投入單位的義舉和辛勞！」

郭台銘說，「村民的數據在得到允許及去標示化，可以投入大數據研究，得到更多以前不知道的事情！事出必有因，生病也有因，科技的發展，影響了所有人！不需要懂AI ，不需要懂大數據，但我們每個人都想知道「為什麼生病，如何不生病」！對未來，對健康我們還能做更多，我提出的大健康產業是台灣可發展並傲視亞洲的產業，發展一個數兆美金的產業，同時為國民健康創福祉～福國利民永遠是果凍的目標！」

值得一提的是，郭台銘在文末Hashtag「#想念台灣」、「#果凍粉絲辛苦了」，引來許多粉絲們在底下留言「想念您，休息一下回來看大家喔！」、「懇請果凍不要放棄台灣！也希望台灣不要放棄更好的未來！」、「我們想你了！」、「期待郭懂下一步，很多人也想你了」。

另一方面，挺郭社團「正義老虎軍團」近來啟動網路連署，希望能把郭台銘「喚回來」選總統，相關的行動甚至已有實體的連署點出現。原本尚待確認的台北場連署活動，「正義老虎軍團」30日已在臉書粉專宣布，8月3日上午10點30至下午5點將舉辦台北場，地點在板橋農會前廣場（新北市板橋府中路29號），並提醒民眾自備身份證、正面影本。

「正義老虎軍團」表示，「台灣需要大破大立的郭台銘當總統！國民黨可以輸，但中華民國台灣不能輸，所以今天我們正義老虎軍團全面發起連署郭台銘參選2020總統活動，我們要郭台銘來當我們的總統，不分藍綠的照顧所有百姓！」就如同郭台銘說的，不可討好每一個人，但願意盡力的照顧每一個人，終結藍綠多年來的惡鬥，他們相信郭台銘可以做得到。

▲正義老虎軍團舉辦郭台銘參選總統連署。（圖／翻攝臉書粉專「正義老虎軍團」）