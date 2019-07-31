女神黃捷失戀因「批韓國瑜爆紅」沒時間陪　高市府七字回應

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黃捷失戀因「批韓國瑜爆紅」　高市府：她的私事不予評論

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▲▼ 0713_黃捷唱歌_彈吉他 。（圖／記者洪正達攝）

▲黃捷唱歌、彈吉他，對於自己感情相當低調，不願多談            。（資料圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃捷被《鏡週刊》爆料跟同居伴侶也是前楊姓助理分手，友人說黃捷私下透露「被分手」的原因，都是因為批韓國瑜爆紅，造成自己時間被電視通告跟活動填滿，無法多用時間來陪伴，這種感情或許就不會以這種方式結束，面對這樣的情況，記者求證黃捷辦公室主任，她表示：「議員不回應」，而高雄市政府方面也以：「私事，不方便回應」帶過。

根據《鏡週刊》報導內容當中提到友人透露，黃捷與楊姓女助理在去年選戰期間並肩作戰，互動密切而開始交往，這段關係已持續近一年；黃捷當選議員後，楊姓女助理正式加入團隊，2人開始在鳳山租屋同居，交往期間2人也曾向彼此的好友公開伴侶關係，此事在黃捷的閨密圈並非祕密。

▲獨家專訪黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲獨家專訪黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者透過電話來向黃捷市議員辦公室主任來求證，主任表示自己並不清楚，現在要出國，至於黃捷則不方面出面回應這件事，至於楊姓助理已經在今年5月時，因為個人生涯規劃已經離職。而記者也同步詢問高雄市政府，黃捷因為「韓國瑜爆紅」造成分手，市府方面則是簡單說：「私事，不方便回應」。

其實黃捷對於自己的感情事一向都是很低調，過去在5月高雄市政總質詢時，因為韓國瑜回答「高雄發大財」讓黃捷翻白眼，結果一夕爆紅，當時《ETtoday 新聞雲》記者在採訪黃捷時，談論到感情問題，她都表示無關於高雄市政，所以不回答，可見對於自己的私事相當保護。

▲▼黃捷長期關注性平議題。（圖／黃捷辦公室提供）

▲▼黃捷長期關注性平議題。（圖／黃捷辦公室提供）

ET快訊
遭同居人劈腿　黃捷自爆「有過同性、異性伴侶」：相愛不分性別
大陸8/1起暫停47城市赴台自由行！點名「鑒於當前兩岸關係」
快訊／首次限縮自由行陸客！大陸傳47城市明起停發來台簽證

關鍵字：韓國瑜,女神,鄉民女神,白眼,黃捷,爆紅,劈腿,分手

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