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國民黨恐「抽韓換X」？　徐永明：郭台銘等待機會「換郭來」

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▲▼郭台銘、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝中天電視台）

▲郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂欣玫／綜合報導

對於挺郭社團「正義老虎軍團」發動連署，希望把他喚回台灣選總統，鴻海集團創辦人郭台銘30日以一句「果凍粉絲辛苦了」慰勞郭粉。對此，時代力量立委徐永明31日分析，郭台銘認可衝刺總統連署，給國民黨壓力，看有沒有「換郭來」的機會，也可能是為自己獨立參選做準備。

徐永明於臉書表示，郭粉大軍日前展開連署，目標衝刺百萬份，雖然馬上遭受韓粉暴力攻擊，但郭董一句「果凍粉絲辛苦了」，也算另一種認可連署行動的方式，只要韓國瑜一日副手人選未定，就代表黨內對韓信心不足，認為「抽韓換X」隨時都有可能發生。

徐永明指出，郭董衝連署有兩層意義，一是給國民黨壓力，看有沒有「換郭來」的機會，二是為自己獨立參選做準備，「不管如何，郭粉衝連署，郭董沒什麼好損失，穩賺不賠的！」

徐永明批評，當高雄市長韓國瑜還在糾結戒不戒酒、有沒有喝醉，並講一些帶水果刀的小混混笑話時，只要是有點敏感度的人，都可以發現韓國瑜就是一個沒有準備好的總統參選人，「既然韓國瑜沒準備好，一個曾經帶著鴻海大軍在全世界開疆闢土的霸主，當然覺得有機會與之一搏總統大位，這是人之常情，而且假如有台北市長柯文哲助陣，何嘗不能一試？」

對於徐永明的分析，網友紛紛留言支持郭台銘選總統，「下架韓國瑜，兩全其美」、「堅定支持郭台銘」、「郭台銘加油」、「瑜下郭上」。

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關鍵字：郭台銘,2020總統大選,徐永明,韓國瑜

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