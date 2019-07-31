圖／民進黨「寄生華航」清單曝光　立委：連秘書都可吃香喝辣

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安特勤人員私菸風暴第9天，國民黨團30日召開記者會，抨擊私菸案暴露民進黨的酬庸文化，並羅列出總統蔡英文、總統府秘書長陳菊及交通部長林佳龍的人馬安排，根本「滿城盡是吳音寧」。國民黨立委柯志恩批評，原來民進黨上台，黨內派系卡好卡滿，連身邊秘書都可吃香喝辣、發大財。

柯志恩表示，林佳龍台中市府班底移師交通部，「龍家班」如八爪章魚般盤踞交通要道，但比起菊家班還真是小巫見大巫咧，滿朝都是花媽人馬，請問蔡英文，到底誰在總統府做主？到底誰才是執政的發號首腦？

柯志恩說，總統為了安撫黨內派系，奉小英為派系共主，必須拉攏花媽當褓姆，這種政治算盤可以理解，但小英到底欠花媽多少，竟要用整個國家的官位資源來償還；之前大漲菸捐說要做長照2.0，還沒看到長照2.0靈不靈，就利用特權走私。

柯志恩批評，一干人等共犯結構吃銅吃鐵吃免稅高級菸，小老百姓抽菸要繳稅捐，有特殊管道者卻可走私免稅香菸，然後說這只是”超買”，明明違法卻厚顏狡辯，試問執政的良心何在，一件國安香菸走私案，看盡多少民進黨的官場現形記：民進黨執政、弊案保證！民進黨執政、貪婪保證！民進黨執政、特權保證！人民荷包瘦巴巴、派系分贓笑哈哈！

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