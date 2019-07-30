黃光芹談私菸案：國民黨撿到槍！一黨不如一個黃國昌

▲黃國昌。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

私菸風暴第九天，國民黨團30日召開記者會，抨擊私菸案暴露民進黨的酬庸文化，並羅列出總統蔡英文、總統府秘書長陳菊及交通部長林佳龍的人馬安排，林佳龍為此回嗆國民黨「抹黑公務員」。此外，私菸案連環爆讓民進黨與時代力量關係緊張，部分綠營支持者認為黃國昌被國民黨利用，背叛民進黨。對此，資深媒體人黃光芹31日表示，若問是非，黃國昌沒有錯，「但他們的實然，卻把大綠害慘了」；至於國民黨是「撿到槍，搶了子彈就上」。

黃光芹在臉書表示，站在功利的立場，如果她是黃國昌不會爆料私菸案，若問是非，黃國昌沒有錯，就人，性格決定命運，對事，凡事均有應然和實然，黃光昌既然決定爆料，應是應然戰勝實然，時代力量黨主席邱顯智夫妻也一樣，「但他們的實然，卻把大綠害慘了」。

黃光芹指出，「民進黨割除腐肉不敢刀進刀出，加上途中又殺出許多豬隊友」，繼續執政雪上加霜，勢必不會反求諸己，因此，怪罪黃國昌；而「國民黨撿到槍，搶了子彈就上，不問一黨不如一個黃國昌，好不好意思？」她也感嘆許多歷史的悲劇，就是這樣誕生的，政治該講究應然、還是實然？悲劇個性該不該改？她依然沒有答案，不過「台鐵再不整頓，黃國昌再…」

▲ 國民黨團批民進黨分贓華航。（圖／記者楊蕓攝）

國民黨團30日召開記者會，抨擊私菸案暴露民進黨的酬庸文化，並羅列出蔡英文、陳菊及林佳龍的人馬安排。國民黨團痛批，民進黨執政後派系分贓毫不避嫌，已經到了駭人聽聞的境界，根本「滿城盡是吳音寧」。

立委曾銘宗表示，原以為私菸案是單純的國安問題，但民進黨執政三年盤根錯節的派系分贓，才是真正系統性、全面性的問題，包括華膳空廚董事長葉菊蘭是前總統府秘書長、華儲董事長陳宗義是民進黨前立委、華航董事長室特助羅雅美是前國安會秘書長邱義仁秘書等十名華航高層，都是蔡政府人馬「寄生」華航。

▲林佳龍痛斥，國民黨抹黑。（圖／記者莊喬迪攝）

對於國民黨團的指控，林佳龍痛斥，國民黨抹黑，如今中央任用的前市府同仁都是公務員，甚至降級減薪，公務員本來就有任職的資格，也有各自的專業，「為何要抹黑公務員？公務員都是國家資產，一再扭曲抹黑、傷害公務員，這是錯的，我覺得大家要就事論事，不要因人廢言，不可以積非成是、打擊公務員士氣，因為過去的角色被否定掉」。

林佳龍強調，就任交通部長後，基於用人唯才的原則，任用部分過去台中市政府的同仁，很多都是具有公務員任用資格的文官，沒突然跳級，像是台鐵局副局長馮輝昇，過去就擔任台中市政府交通局副局長，到台鐵局任職後俸給點數還因此減少。

林佳龍呼籲，外界必須就事論事，不要因人廢言，不能因為他們過去擔任的職務，就否定掉他們的能力，雖然政府換人執政，但公務員還是國家的資產，外界不斷扭曲、抹黑說這是政治酬庸，不僅消息錯誤更是在打擊公務員的士氣。