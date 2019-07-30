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時力立委涉貪「黃國昌卻神隱20hrs」　王浩宇痛批：還能騙多久？

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▲▼王浩宇、黃國昌、高潞以用。（合成圖／記者呂佳賢攝、翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇批黃國昌，時力弊案被揭發卻神隱20小時。（合成圖／記者呂佳賢攝、翻攝自王浩宇臉書）

記者柯振中／綜合報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時力發言人李兆立30日表示，黨內紀律委員會多次聯繫高潞・以用，卻沒有聯繫上。對此，議員王浩宇痛批，弊案揭發後，時任時代力量黨主席的黃國昌卻神隱20小時，「這麼投機的政黨，還能騙多久？」

王浩宇指出，自己揭露高潞・以用的弊案時，沒有想過任何好處、壞處，也沒有「養案」，卻被時代力量的委員私下譏諷「圍魏救趙」，「這麼投機的政黨，還能騙多久？」

王浩宇說，這幾年來，黃國昌不斷在貪腐案件中挺身而出，但這次面對黨內立委的爭議、立委助理涉貪遭判刑，自己擔任黨主席期間，發生這麼大的弊端，被爆出來後卻選擇神隱20小時，「黃國昌，你能接受嗎？這符合你的公平正義原則嗎？」

▲▼時代力量發言人李兆立，回應高潞‧以用助理領經濟部補助400萬相關新聞。（圖／記者楊亞璇攝）

▲時代力量發言人李兆立表示，紀律委員會30日多次聯繫高潞・以用，卻沒聯繫上。（圖／記者楊亞璇攝）

王浩宇痛批，現在手機、社群軟體相當方便，但事情爆發後，時代力量不僅聯繫不上高潞・以用，就連黃國昌也神隱，「時代力量的溝通工具是不是還在20年前的市話？是不是還在飛鴿傳書？」

王浩宇批評，黃國昌得知私菸案後，立刻出面揭露，喊得相當大聲，但遇到自己人的弊案，卻連臉書都不敢公布消息，「時代力量的公平正義，是不是遇到自己人就打折？」

時代力量發言人李兆立30日上午指出，下午將召開紀律委員會；不過，李兆立隨後表示，紀律委員會多次聯繫高潞・以用，卻沒有得到回覆，因此要求當事人31日下午5點前到會說明，否則最重將依黨紀開除黨籍。

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關鍵字：王浩宇,黃國昌,高潞以用,高潞・以用,時代力量,貪汙

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