郭柯配敏感時刻　劉宥彤悄赴北市府開會：沒跟柯文哲聊到天

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選的「選手」已確定有韓國瑜、蔡英文，目前變數仍在於是否有「第三勢力」，而郭台銘與柯文哲之間的「郭柯配」，近來引發各界關注。目前負責郭台銘對外發言的永齡基金會執行長劉宥彤，30日低調赴北市府出席由市長柯文哲主持的國際事務委員會，與府內外委員一同與柯開會；儘管「郭柯」兩陣營罕見另類同框，但劉強調，會中沒有與柯文哲聊到天，僅是聽北市府報告國際事務發展。

會後受訪時，劉宥彤解釋，擔任北市府的國際事務委員已經很久了；她大方表示，有跟柯文哲見到面，「有啊、有啊，當然，我常常開委員會都會見到他」。但她強調，席間沒有特別聊什麼，「大家只是聽台北市簡報國際事務發展」，還笑說自己還遲到，要外界不要想太多。

至於在會前有沒有見到市府顧問蔡壁如？劉宥彤否認，強調沒有見過蔡壁如，雙方僅電話聯絡。她解釋，雙方有的默契就是媒體問的問題而已，「就是說如果有什麼問題的話，我們大家可以先打個招呼，不然現在郭董人沒有在台灣，那如果柯市長講了一些事情的話，我們可能不太知道怎麼回應，所以就是稍微建立一下溝通管道而已」，真的沒有講什麼特別內容。

▲劉宥彤。（圖／記者陳家祥攝）

劉宥彤表示，希望未來柯文哲在對外發言提到郭台銘或郭陣營時，可以事先知會一下，「是問他們說，今天有沒有什麼特別的內容，或是市長講那話他的前因後果是什麼，因為有時候他可能媒體會截取中間一段來問我們，我們不是很了解市長前後語，讓我們稍微理解一下整段的前因後果。」

劉宥彤說，郭台銘、柯文哲都是公眾人物，所以既然郭董事長已經開始投入公共事務，「那我覺得他對所有公共事務的關心也都是正常的，那跟任何人見面也都是開放的」，雙方有沒有什麼特別的事情要談、要溝通，都不排斥。

「但是主要還是要等郭董事長回來以後，他個人有沒有這意願，或是柯市長有沒有這意願，我覺得這不是現在我能夠回答的」，劉宥彤說，事情其實跟選舉無關，因為我們現在談這事情真的太遙遠了。

此外，外傳有部分藍營青年均不滿韓國瑜，因此希望郭柯「真的能合」，劉宥彤說，沒有聽過類似這樣的說法，應該說各界有各式各樣的期待，任何一種可能性都不是現在能夠排除的。

