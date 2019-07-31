周錫瑋：郭台銘90%不會參選　「郭柯」合作加減分不一定

▲周錫瑋。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘傳出近期將返台，結束長達半個多月的海外沉澱之旅，後續動向備受關注。前台北縣長周錫瑋31日在廣播節目中表示，郭台銘有90%的機率不會脫黨參選，至於外界盛傳的與台北市長柯文哲合作，周錫瑋認為，柯文哲的作風是要當老大，誰要選正的還需要解決，因此郭台銘對柯文哲來說，是加分、減分還不一定。

周錫瑋31日接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，談到郭台銘動向，周錫瑋認為有90%的機率不會參選，「他什麼大風大浪都見過，但現在是主角想下車，很多人不讓他下車。」

周錫瑋認為，郭台銘參選只剩下脫黨這一種可能，但他已經拿到榮譽黨員，還有事業要照顧，「相信他不是意氣用事的人，至於在什麼時間、場合，讓他能順心的與大家團結在一起，這個環境與機會需要營造。」

黃暐瀚則翻出郭台銘獲頒國民黨榮譽黨員的影片，指郭台銘在宣布參加國民黨總統初選的那一天，就承諾若他選不上，就表示努力不夠，「一定接受、一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人。」

周錫偉表示，郭台銘最常講的是他愛中華民國，如果今天因為他脫黨，讓國民黨輸掉選舉，就是害到中華民國，與他心裡的想法也完全違背了，「我非常佩服他當天的豪語，只是在江湖上闖蕩，要成為英雄好漢，就必須講話算話。」

對於外界盛傳「郭柯配」、「柯郭配」的可能性，周錫瑋表示，郭台銘對柯文哲是加分還是減分，還不一定，因為柯文哲的作風是要當老大，要選正的，難道柯文哲要幫郭台銘選正的嗎？還是郭台銘要幫柯文哲選正的？中間會有他們必須解決的問題，「而且柯文哲很聰明，他參選要得到什麼才是最主要的考量，是要贏嗎？還是幫助蔡英文贏？還是要怎麼樣？」