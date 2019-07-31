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時力黨員發起連署「黨中央表態挺蔡英文」　吳崢萬言書盼與民進黨合作

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▲▼時代力量台北市議員黃郁芬。（圖／取自黃郁芬 士林北投加分臉書）

▲時代力量台北市議員黃郁芬。（圖／取自黃郁芬 士林北投加分臉書）

記者林彥臣／綜合報導

時代力量近期爆發路線之爭，時代力量台北市議員黃郁芬在黨內發起「一起撐台灣，總統唯一支持蔡英文」連署提案，呼籲黨中央應盡速表態總統人選支持蔡英文，前時代力量發言人吳崢也在臉書發出萬言書，拋出時力應和民進黨合作議題，並舉香港為例，強調韓國瑜掀起的風暴，眼看就要對台灣民主構成最強烈的威脅，「時代力量難道這時候還要猶豫嗎？」

黃郁芬提案內容指出，2020大選，時代力量應該持續守護共同堅持的價值和理念，不讓反改革的舊勢力把已經往前進的台灣倒退回去，盼台灣人民「不要將時間心力花在爭辯誰大誰小、你綠我黃，而是將力氣放在讓更多人加入保衛台灣的日常行動」；提案強調，唯有讓支持台灣主體價值的人們發揮最大力量，才能保家衛國。

吳崢則在臉書上發表9632字的長文表示， 至今仍相信「國民黨不倒，台灣不會好」，國民黨是阻礙台灣進步，邁向下一階段的最大障礙，過去國民黨阻擋台灣民主化，民主化後阻擋轉型正義，阻擋各項社會改革，現在要阻擋台灣在美國幫助下真正脫離中國大陸勢力影響，阻擋台灣建構成一個更成熟更穩固的自決共同體，國民黨永遠為了利益站在危害台灣的那一端，這就是1949年來到台灣的殖民政權和台灣本土社會間永恆的衝突。

吳崢認為，如果時代力量如果不能夠讓時力的支持者們明白，台灣必須先面對這些歷史的沉痾，花費更多時間解決檯面下根深蒂固的結構問題後，才有可能向真正公平、效率的社會更邁向一步，就愧於諸多對時代力量推動台灣寄予厚望的人，也辜負當年時代力量創黨的精神。

▲▼吳崢9632字檢討時代力量內部問題。（圖／翻攝吳崢臉書）

▲吳崢9632字檢討時代力量內部問題。（圖／翻攝吳崢臉書）

吳崢指出，若時代力量怯於小綠的心魔，怯於將國民黨與民進黨之間的差異說出來，怯於指出台灣應該要走的方向，那麼即便時代力量成長了，但國民黨執政完換民進黨，民進黨執政完再換國民黨讓它復活，這樣台灣社會會變得更好嗎？「台灣打從有總統和國會直選以來，歷史只有一次真正政黨輪替就是2016年，這是一個多麼艱難不容易才走到的下一階段，難道我們要讓它倒退，所有努力都變成白費嗎？」

吳崢想問所有時代力量的夥伴，時代力量到底有沒有勇氣說出「對，我認為現階段民進黨繼續執政，時代力量作在野黨監督，這才是對台灣有幫助的。」、「時代力量能不能和民進黨合作，讓台灣歷史開向我們期待的方向？」

時力前黨主席、立委黃國昌日前拋出如果時力當小綠，他就要離開，以及與時力關係密切的林飛帆接下民進黨副秘書長，讓時力「要不要當小綠」的問題浮上檯面。立委洪慈庸、林昶佐先後表態希望討論路線問題，但都沒有具體進展。

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關鍵字：時代力量,黃郁芬,吳崢,蔡英文,黃國昌,民進黨,2020總統大選

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