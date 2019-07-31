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兩個禿子戰爭！蘇貞昌批「開口是酒味」　韓國瑜嗆：酸氣沖天

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記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜因「水果刀」槓上行政院長蘇貞昌，韓不但自備水果刀、在鏡頭前切水果，還批蘇貞昌沒有幽默感，結果遭蘇貞昌回擊「韓國瑜講話老是江湖味、開口就是酒味」。韓國瑜31日受訪時再度直問現場記者「你看我有酒味嗎？」，回嗆「蘇院長還沒開口就酸氣沖天」。

▲▼（圖／合成照／ETtoday新聞雲資料照）

▲韓國瑜槓上蘇貞昌，連日唇槍舌戰。（合成照／ETtoday資料照）

兩個禿子的戰爭起源於日前韓國瑜自比「水果刀」，要在選戰中對上蔡英文的洋槍大砲，結果蘇貞昌嗆「他如果帶著刀子，就違反槍砲彈藥刀械管制條例，我們一定會依法究辦」；韓國瑜隔日乾脆帶水果刀大切水果，要蘇貞昌「逮捕我吧」；結果又被蘇貞昌嗆「韓市長講話老是江湖味，開口就是酒味」。

▲▼蘇貞昌出席「新北市三重區三重商工地下停車場啟用典禮」。（圖／記者莊喬迪攝）

▲蘇貞昌批韓國瑜「開口就是酒味」。（圖／記者莊喬迪攝）

蘇貞昌受訪時重批「如果一個市長老是神隱20個小時，人民受災、市民痛苦，人卻不見，也交代不清楚，是否是宿醉？老是開會延誤時間，又老是突然取消行程，連整個市府團隊都不知道市長跑哪去」。更提到國民黨中評委趙守博日前對韓國瑜提出建言「當選總統前不喝酒」一事，直喊「這真的破紀錄，我們也真的開眼界」。

韓國瑜31日受訪時，沒再拿出水果刀，而是直接問現場記者「你看我有酒味嗎？」，並自清「警察局、消防局和市長本人，這些職務的人是不能喝醉酒的」。韓國瑜痛批「最近蘇貞昌院長還沒開口就酸氣沖天」，好像他當行政院長，現在獨眼龍眼睛只看高雄，不看別的地方，這院長以現在的表現是不及格的。「我開口沒有酒氣，反而蘇院長開口酸氣沖天」。

▲▼0731韓國瑜市長參加205兵工廠遷建記者會。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜反嗆蘇貞昌「還沒開口就酸氣沖天」。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,行政院長,蘇貞昌,酒味,戒酒,2020大選

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