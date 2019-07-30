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私菸案第9天　蘇貞昌：一定要查清楚給國人交代

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記者蔣婕妤／台北報導

國安特勤私菸案延燒至今邁入第九日，行政院長蘇貞昌30日受訪時表示，一定要戒除這種不當違法行為，要查清楚才能給國人交代。

針對國安特勤私菸案，總統府發言人黃重諺30日舉行記者會，公布現階段調查進度，並完整還原本案發細節：目前已確定，各單位當事人自清部分，共79人、購買菸品8,074條，另根據本案起獲「華航香菸訂購統計表」與自清部分交叉比對，有收押與離退人員3人、450條，及尚無法查明身份之綽號8組、1,262條。

▲蘇貞昌出席「新北市三重區三重商工地下停車場啟用典禮」。（圖／記者莊喬迪攝）

▲蘇貞昌出席「新北市三重區三重商工地下停車場啟用典禮」。（圖／記者莊喬迪攝）

蘇貞昌30日受訪時提及私菸案，他表示，這次發生的私菸案非常不當，也是違法，蔡總統在第一時間就下重手，不但撤換國安局長，調離侍衛長，這是前所未見的嚴厲處分。
蘇貞昌說，新任國安局長是一向以治軍嚴謹出名的邱局長，總統交代在一定時間內要做出調查報告，並且也停止以後出國專訪行程，團員不得再有任何優待，「這都可以看出，雖然這個長期積習並非在蔡總統這個時候才發生，但蔡總統一發現就立刻要戒除弊端，痛改前非。」

蘇貞昌強調，案件已經進入司法，政府尊重司法查辦，全力配合，「另外相關的責任，包括華航等，我們也都站在一定要查清楚這是怎麼發生，到底有多少人涉案？一定要戒除相關這種非常不當跟違法行為，給國人交代。」

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關鍵字：黃國昌,走私菸,免稅菸,總統府,國安局,吳宗憲,國安局,蘇貞昌

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