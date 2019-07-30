吳宗憲「私菸團購」特勤5大群組曝光！　國安局士官長豪買900條

▲國安局少校行政官吳宗憲是這次總統專機團購菸品的承辦人，訊後被檢方以貪汙罪聲押禁見獲准。（圖／鏡週刊提供，下同）

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國安特勤私菸風暴持續延燒！本刊掌握，檢調扣得國安局承辦少校吳宗憲以Excel檔製作的購買清單，2張A4紙張內容鉅細靡遺，詳列5大群組及55位訂購者姓名、單位、菸品名稱、數量與金額，目前已知8名涉嫌貪污的士官，有多人名列吳宗憲團購清單中，就在「駕駛班」的分類群組榜上有名，這些資深士官為了確保下單的菸品能夠入境，甚至親自出車，在專機降落前，將總統府及特勤中心的公家車輛，就預先混入總統車隊中，行徑十分大膽。

7月22日，大批調查局幹員埋伏在桃園國際機場，逮到國安局特勤人員利用總統蔡英文出訪機會，揪團狂買9800條免稅菸，國安局少校吳宗憲及張恒嘉二人訊後被依違反《貪污治罪條例》聲押禁見獲准，華航負責免稅菸業務的品管處組長黃川禎則被依《圖利罪》以20萬元交保，華航及華膳公司也遭搜索，案情如滾雪球般持續擴大。

知情人士透露，吳宗憲在東窗事發後，已於第一時間將這份原始購買清單列印交給侍衛長張捷，府方第一時間即進行行政調查，初步排除政務及機要人員涉及參與這批團購，依據的正是這份Excel檔；檢方24日前往總統官邸旁的特勤宿舍查扣電腦，也是為瞭解吳交出的列印清單，是否與電腦存放的原始檔案相符，以防遭人竄改。

本刊掌握，購買菸品數量最多的是上士駕駛劉尊彰，他在檢方第一波約談行動後，因涉案情節重大，被諭知以50萬元交保。劉是國安局資深駕駛士官，不但親自參與帶頭出動5部車輛，混入總統車隊，確保私菸可以循禮遇通關入境。

劉尊彰是55人採購名單上，下單最多的人員，光一個人就買了近900條菸，金額近60萬元，且據辦案人員掌握的歷年購買紀錄，劉並非第一次大量透過總統出訪購買菸品，對整套菸品從保稅倉直接走禮遇通官出境的作業流程顯然相當熟悉。

離譜的是，劉尊彰矢口否認有轉售牟利的行為，卻又無法說出是幫哪些人購買。另外，協助搬運的4名駕駛士官黃柏維、潘秉忠、張家維、李君偉等人也都交代不清，為何清單上登載的購買量，與供稱購買的數量兜不攏。府方行政調查也發現，4名士官交待的買菸量與清單之間有近600條差距，辦案人員懷疑還有內情，更不排除有其他人涉案或轉售牟利的可能。



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