吳崢：若黃國昌離開　時代力量還能吸引年輕選民嗎？

▲黃國昌揭露私菸案。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

立委黃國昌可說是時代力量的代表人物，不過，他與時代力量的理念不何時有所聞，未來是否退黨和個人動向成為外界關注焦點。對此，時代力量前發言人吳崢30日在臉書發了9千多字的長文，談論黃國昌和時代力量的關係。

吳崢認為，黃國昌作為政治明星，一言一行最終仍會回到社會如何看待，但對時力來說，目前受到的強烈批判並不是黃國昌的問題，而是這個黨的問題。



吳崢談到，黃國昌在剛進入國會不久就跟民進黨發生大大小小的衝突，「關係很早就已經決裂」，他也持續在言談中釋放對與「綠」合作的高度排斥，以一個政治工作者的角度，「在執行層面我非常尊敬黃國昌，他是工作狂」，對公共事務懷抱高昂鬥志，他的專業知識與揭弊能力不要說在時代力量，在整個立法院都是數一數二。

吳崢指出，從黨的角度來說，黃國昌這幾年的工作成果更是時代力量聲量得以維持不墜的關鍵，他雖然一直自己走自己的路，但既然黨未曾明確定義黨的方向，那麼自然也沒有衝突問題，在工作上，他將他的工作發揮到淋漓盡致，何錯之有？

吳崢提到，對黨來說黃國昌最大的問題是「他鮮少談及他對政治的遠程想像，使人無從捕捉他的藍圖，也無從跟隨或討論利弊」，這或許是他的謹慎性格使然，「黃國昌可以說是一個政治上的實證主義者，他不常直接談論純政治的觀點，特別是卸下黨主席的職務毋需代表黨後更是如此，他只在持續的行動中實踐自己的路線。

▲吳崢9632字檢討時代力量內部問題。（圖／翻攝吳崢臉書）



吳崢說，時代力量的問題不在於黃國昌路線凌駕黨，「而是黨在這幾年間並沒有在國昌路線之外另立出黨自己的路線」，也沒有透過路線之爭來處理黨內蘊含的兩種本質上截然不同的政治想像，致使國昌個人完全代表也詮釋了這個黨。

吳崢強調，一個黨若要長期發展，一定要有自己清晰的定位，明確的路線來爭取選民長期的信任；試問，「如果今天國昌離開了時代力量，那麼這個黨的招牌是什麼？還剩什麼？時力還能夠吸引、抓住諸多對新政治高度期待的中間選民嗎？」

▲前時代力量發言人吳崢。（圖／記者徐政璿攝）