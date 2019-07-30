影／韓國瑜被藍營大老「要求戒酒」 蘇貞昌：破紀錄、開眼界

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨中評委會議29日在黨部舉行，中評委趙守博指出，黨內要幫助韓國瑜，建立堅強團隊，不是只有一個小圈圈，別忘了明年還要跟總統蔡英文辯論，要他在選前宣示戒酒。行政院長蘇貞昌30日受訪時大酸，韓國瑜被同黨中評委要求戒酒是破紀錄、讓人開眼界。

「別忘了韓國瑜去年的時候靠坑洞當選，人家今年也可以挖你的坑。」趙守博說，選總統不是選市長或北農總經理，一定要對黨政議題、國家議題深入的了解，黨中央也要幫助他建立堅強團隊，不能只有一個小圈圈，「別忘了明年還要跟總統蔡英文辯論」。

他也指出，韓國瑜的言行一定會被民進黨放大檢討，他舉出農舍的問題、常被攻擊的喝酒問題，有責任要澄清，或是宣示一直到當選總統不喝酒，更應該自我檢視與改進，他也喊話吳敦義要提醒韓國瑜跟韓粉，從現在開始唯一目標就是讓韓國瑜當選、國會過半數、高雄市長不會被罷免，不能做親痛仇快的事情，不能把朋友打成敵人，韓國瑜要好好約束韓粉、團結一致。

對於韓國瑜被同黨中評委要求戒酒，蘇貞昌30日受訪時批評，「如果一個市長老是神隱20個小時，人民受災、市民痛苦，人卻不見，也交代不清楚，是否是宿醉？老是開會延誤時間，又老是突然取消行程，連整個市府團隊都不知道市長跑哪去，就這很不好。國民黨提名的總統候選人被國民黨自己的中評會主席團要求要戒酒，這真的破紀錄，我們也真的開眼界。」