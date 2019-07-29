雲端最前線／「不希望還有人參選」 吳敦義向郭台銘喊話？

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國民黨28日舉行第3次全國代表大會，在黨主席吳敦義主持下，正式提名高雄市長韓國瑜參選2020年總統大選；歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都與會，以及前立法院長王金平和15位黨籍地方首長與19位黨籍地方縣市議長都出席。此次競逐提名的郭台銘則因人在國外缺席全代會，不過，黨中央仍為他準備位置。而黨主席吳敦義受訪時，再次向郭台銘喊話，盼他能念及國民黨不希望分裂的立場，才能重返執政。國民黨的溫情攻勢是否奏效，也讓外界十分關注郭台銘的後續動向。對此議題，《雲端最前線》29日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員徐巧芯、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

國民黨全代會28日在新北市板橋體育館舉行，黨主席吳敦義受訪時，再次向郭台銘喊話，盼他能念及國民黨不希望分裂的立場，才能重返執政，「國民黨只要分裂就會有利於蔡英文，繼續把她的裂症延續下去，這對國家、社會是不利的。」被問到是否會幫韓國瑜致電給郭台銘，吳敦義以「他還沒回國」為由表示無法跟他通電話，媒體追問「有打過嗎？」吳敦義則說，不知道郭台銘的電話號碼。

▼郭台銘粉絲老虎軍團街頭連署。（圖／翻攝自臉書／正義老虎軍團）

此外，對於郭粉臉書專頁「郭台銘粉絲老虎軍團」發起網路連署，支持郭台銘參選2020總統。吳敦義表示，我們沒辦法阻止連署，但還是希望郭台銘能夠念及國民黨不希望分裂的立場，才能重返執政，把蔡英文這三年的劣政改變過來，「國民黨只要分裂就會有利於蔡英文，繼續把她的裂症延續下去，這對國家、社會是不利的。」對此議題，《雲端最前線》29日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員徐巧芯、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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