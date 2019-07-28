侯友宜缺席全代會：顧好市政「才有能力談支持誰」

▲侯友宜忙市政工作，未出席國民黨全代會。（圖／翻攝自侯友宜臉書，以下同）



政治中心／綜合報導

國民黨全代會28日登場，正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，新北市長侯友宜因市政繁忙並未出席，他28日受訪時表示，當市長的角色就是一切回歸到市政的議題上面，好好把市政工作做好，這才是最重要的本，把本顧好才有辦法、有能力去談去支持哪一個人。

侯友宜28日一早就到汐止查看國民運動中心暑期使用率，接著到建成路的停車場，希望停車場的土地能轉作公共托育、托老用途，還參加市民活動中心的開工動土典禮，期許活動中心能作為長者共餐地點，或提供全年齡市民都使用瑜伽、繪畫等研習班，讓汐止居民都有一個安居樂業好日子。

對於侯友宜因市政繁忙缺席全代會，他受訪時表示，這些活動對汐止民眾都是非常重要的市政行程，尤其這些市政行程在全代會還沒公布前，早就安排好了，所以一切以市政的工作為最主要，相信大家都能夠體諒。

侯友宜強調，最重要是贏得市民的認同，贏得市民共同推動安居樂業的想法，才能夠去支持任何一個候選人，才會贏得勝選，所以當市長的角色就是一切回歸到市政的議題上面，「好好把市政工作做好，這才是我們最重要的本，我們把本顧好才有辦法、有能力去支持，去談去支持哪一個人」。