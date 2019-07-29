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董念台酸韓國瑜「殘障母雞」　國民黨全代會像「亡黨公祭」

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▲▼韓國瑜出席國民黨全代會,與黨主席吳敦義同台。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜出席國民黨全代會，與黨主席吳敦義同台。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨28日舉行第20屆第3次全國黨代表大會，除了正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，也通過黨章修正案，刪除「總統為當然黨主席」條款，確保吳敦義掌握不分區立委提名權，此外，擴增五席中常委提名，更加穩固領導地位。對於被點名擔任下一屆立法院長，吳敦義受訪時鬆口，「我會慎重思考」。對此，討債專家董念台狠酸，全代會「好像國民黨是在替自己辦一場：『亡黨公祭』！」

對於被外界點名擔任下一屆立法院長，國民黨主席吳敦義28日在全代會受訪表示，他已經做過三屆立委了，都不是不分區，是南投地方立委，現在也許有同志希望他做什麼樣的事，他會慎重考慮。

前台北縣長周錫瑋全代會會前受訪時，特別向前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌喊話，既然請了鴻海創辦人郭台銘出來參選，就請把對方拉回國民黨，一起打贏選舉。

對此，董念台29日在臉書表示，這場全代會看似為韓國瑜營造勝選之勢，卻又看不到任何勝利之感，從頭到尾就是一場例行公事，完全沒感受到想贏的氣氛，「好像國民黨是在替自己辦一場：『亡黨公祭』！」

董念台指出，讓人訝異的是有幾個「憂國憂民」的國民黨高層，開始拱國民黨主席吳敦義當母雞，希望能讓立委選情，多少衝出一點票來，「如此的舉動，是否告訴社會大眾，韓國瑜這個國民黨的侯選人，莫非已領有母雞的『殘障手冊』？亦或是這隻母雞只有總統的『韓粉票』，其他的地方選票，就讓小雞『自求多福』嗎？』

董念台提到，一個只有「自己票」的母雞，小雞們豈不是人人自危？當然只好找個「替死鬼」來墊背，也算是替日後敗選有個好理由，「吳敦義應該不會笨到要往死裡跳吧！否則成是他人做總統，敗卻要自己揹負敗選重責，這樣只賠不賺的買賣，只有傻瓜才會去做！」

董念台還說，「最是好笑的奸詐小人周錫瑋，卻敢厚顏的嘲諷馬英九：希望馬能將郭台銘領回去？言下之意，也把郭列為國民黨的罪人？」若是以任何政治人物的看法，既然韓國瑜是總統侯選人，就應該努力去做一個「好母雞」，只可惜，這隻母雞「左眼瞎，右腳瘸」，看又看不遠，跑又跑不快，「看來國民黨將會毀在這隻殘障母雞手上了吧！嗚乎哀哉呀！我們的國民黨啊！」

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關鍵字：董念台,韓國瑜,吳敦義,國民黨,全代會,2020大選

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