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被點名當立法院長　吳敦義：我已經做過三屆立委了

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記者徐政璿／台北報導

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選。對於被外界點名擔任下一屆立法院長，國民黨主席吳敦義28日在全代會受訪表示，他已經做過三屆立委了，都不是不分區，是南投地方立委，現在也許有同志希望他做什麼樣的事，他會慎重考慮。

據了解，黨內有人建議應將吳敦義列入不分區立委名單，全力衝刺立委選情，若國民黨在2020年取得國會過半優勢，吳敦義將可擔任立法院長，屆時將針對這4年間遭民進黨清算法案，如黨產條例和促轉條例等進行調整。

不過，也有黨內人士認為，吳敦義的黨主席任期到2021年，若擔任立法院長，應保持公正辭去職務，由現任立委王金平回鍋擔任立法院長，也是整合黨內的一種方式。況且，若能將王金平排入不分去立委名單，也可運用王金平過去在陸戰的實力，替國民黨衝刺2020年立委選情。

對此，吳敦義28日在全代會上受訪表示，有人希望他列不分區一事，他是第一次聽到，但不管什麼聲音，總要思考一下；媒體追問是否有意願？他則說，他已經做過三屆立委了，都不是不分區，是南投地方立委，現在也許有同志希望他做什麼樣的事，他會慎重考慮。

至於是否希望接下立法院長，吳敦義說，「我沒接受到這樣訊息」，不分區立委正常來說應該是在10月左右決定，現在還不急。

▲▼國民黨全代會，黨主席吳敦義接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨全代會，黨主席吳敦義接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：國民黨,全代會,韓國瑜,2020,總統,吳敦義

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