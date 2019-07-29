「韓國瑜真的要當總統了」　私菸案後最新民調出爐！韓黑議員：恭喜國瑜

▲韓國瑜正式被國民黨提名參選總統。（圖／記者李毓康攝）



記者許力方／綜合報導

國安局走私香菸案後7天，高雄市長韓國瑜正式被國民黨提名角逐總統大位，綠黨桃園市議員王浩宇在臉書轉發柯文哲大笑的照片直呼「國瑜！會感謝你的」，暗指有民調顯示，台北市長柯文哲支持度如今已大幅上升6.5%，韓國瑜也微幅增長了1.4%，至於蔡英文則下降2.5%。前一天他也發文「恭喜韓國瑜」，稱收到最新民調都顯示韓國瑜穩穩獲勝。

就在國民黨全代會前一天，王浩宇在臉書發文「恭喜韓國瑜」，聲稱剛剛收到某機構國安菸風暴後的最新民調顯示，如今不論是「一對一」、「三角督」、「四角督」都是韓國瑜穩穩獲勝，而且跟蔡英文拉開安全距離，「韓國瑜，恐怕真的要當總統了。」還標註寫到「我難過」。

▲私菸案後最新民調出爐！王浩宇：恭喜韓國瑜。（圖／翻攝王浩宇臉書）



王浩宇認為，把陳年陋習操作成總統專機走私、抹黑總統府派車協助載運，黃國昌很順利的讓蔡英文流失中間選民，使得柯文哲獲利，同時讓韓國瑜止跌回升，轉移了淹水爬樹的話題，「唯一受益者只有黃國昌自己」；通往地獄的路都是善意鋪成的，但他已經無法確定，黃國昌這樣的做法到底是善意還是惡意了，大呼「黃同學，國瑜會感謝你的。」

韓國瑜28日正式出征選總統，王浩宇也發文，暗指最新民調顯示，「三角督」比較，柯文哲支持度上升了6.5%、韓國瑜也上升1.4%，蔡英文跌幅則達2.5%，高呼「國瑜！會感謝你的。」