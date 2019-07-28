全代會／吳敦義率黨員擲「紙飛機」：關關難過關關過

記者楊蕓／台北報導

國民黨全代會28日下午2點30分閉幕，黨主席吳敦義在閉幕致詞時強調，2020是決定中國國民黨與中華民國成敗興衰的關鍵戰役，即便面對民進黨利用全面執政的優勢，從黨產會到促轉會，不合理、不合情更不合法的打擊，我們依然無所畏懼。此外，閉幕儀式也安排全體黨員一起擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，象徵要讓國民黨團結並向上起飛，畫面相當壯觀。

▲國民黨全代會吳敦義閉幕致詞。（圖／記者李毓康攝）

吳敦義在閉幕致詞時表示，今天全代會，共同提名國民黨總統參選人，以及討論現階段政治任務與黨章修正等案。即使國民黨在面對民進黨追殺，如此艱苦的情形下，仍有這麼多同志為了「革新團結，重返執政」的最大目標，繼續與本黨一同奮鬥，我很高興也非常感動，也讓我們更有信心，更能夠全力以赴，在全國大多數同胞的認同與支持之下，民國109年1月11日，我們一定能夠用選票重返執政，撥亂反正。

「明年總統與立委選舉，是決定中國國民黨與中華民國成敗興衰的關鍵戰役。」吳敦義表示，多數民眾對國民黨殷殷支持與期盼，我們必須捍衛這個先賢先烈拋頭顱、灑熱血所締造的政黨與國家，「中國國民黨不能輸、中華民國更不能輸！」

▼國民黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）

吳敦義也提到，儘管現在面臨民進黨利用全面執政的優勢，從黨產會到促轉會，不合理、不合情更不合法的打擊，我們依然無所畏懼，「因為我們最大的力量來自於人民的支持！民眾仍然殷殷期盼，仍然信任與支持國民黨的政策跟理念。」

最後，吳敦義激昂高呼，「我們現在要做的，就是不辜負這份信任，把已經失盡民心的民進黨政府請下台，好不好！」台下黨員則高舉國旗表達支持。致詞後，吳敦義也率領全體黨員一起擲紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，象徵要讓國民黨團結並向上起飛，為全代會劃下句點。

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