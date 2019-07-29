但有的是民心！韓國瑜認為2020總統大選武器不對稱：水果刀對上洋槍砲

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜28日甫獲國民黨全代會提名成為2020總統參選人，他傍晚趕赴台東時表示，2020大選對他、國民黨都是一場不對稱不公平的選舉，蔡英文總統有的武器是「洋槍洋砲」，他卻只有一把「小水果刀」，但「民心思變」才是他最有信心的地方。

韓國瑜傍晚搭機趕赴台東，在台東縣長饒慶鈴陪同下，到前台東縣長吳俊立已故父親吳丁伏的靈前捻香祭拜後，隨即前往台東市區杭州路「辰如早餐店」與數百位韓粉見面，現場滿滿的人潮相當熱情，還把小巷子擠得水洩不通，更紛紛高呼韓國瑜「凍蒜」。

▲韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



韓國瑜被媒體問到2020大選有沒有信心時表示，民進黨蔡英文執政這3年以來，讓台灣民主政治最少倒退30年以上，所有倒行逆施，全台灣人民看得清清楚楚，而她為了選舉將國家資源用的「淋漓盡致」，準備用國家資源打這場選戰，人民也看得很清楚。

這讓韓國瑜認為，「2020總統大選，對國民黨的候選人韓國瑜來說，是一場資源不對稱、武器不對稱的一場選戰，但我們有的就是民心。」

▼ 總統蔡英文。（圖／記者張一中攝）



韓國瑜再稱，「蔡英文手上有的是洋槍洋砲，我只有一把小水果刀」，但他相信民進黨千算萬算，卻沒算出「民心思變」，這是讓他最有信心的地方。至於談到柯文哲，韓國瑜表示，「我相信柯P市長也有他強烈的意志，2020年讓我們大家全力以赴。」

韓國瑜上午在第20屆第3次全國代表大會上說，2020要選擇的不是顏色，而是方向，不管是藍綠白，是要選出正確方向，民進黨在蔡英文領導狀況下，愛與包容不見了，現在民進黨權貴吃香喝辣，總統蔡英文執政之下台灣倒退30年，台灣前途與未來越來越黯淡，民進黨喊的「清廉、勤政、愛鄉土」，蔡英文上任後變成「貪汙、腐敗、愛權力」。