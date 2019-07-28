全代會／吳敦義喊話郭台銘：國民黨若分裂　將讓蔡英文劣政延續

記者楊蕓／台北報導

國民黨全代會28日在新北市板橋體育館舉行，正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，鴻海集團創辦人郭台銘缺席。黨主席吳敦義受訪時，再次向郭台銘喊話，盼他能念及國民黨不希望分裂的立場，才能重返執政，「國民黨只要分裂就會有利於蔡英文，繼續把她的裂症延續下去，這對國家、社會是不利的。」

吳敦義受訪時，被問到是否會幫韓國瑜致電給郭台銘，吳敦義以「他還沒回國」為由表示無法跟他通電話，媒體追問「有打過嗎？」吳敦義則說，不知道郭台銘的電話號碼。

吳敦義接著強調，郭台銘在企業有成就，對國家也非常忠誠，對黨應該也有一定的善意跟肯定，然而，韓國瑜已經是透過公平、公正、公開透明的全民調所產生的總統候選人，也依循黨內程序，將代表國民黨參選2020年的選舉。

▲國民黨全代會，黨主席吳敦義接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

對於郭粉臉書專頁「郭台銘粉絲老虎軍團」發起網路連署，支持郭台銘參選2020總統。吳敦義表示，我們沒辦法阻止連署，但還是希望郭台銘能夠念及國民黨不希望分裂的立場，才能重返執政，把蔡英文這三年的劣政改變過來，「國民黨只要分裂就會有利於蔡英文，繼續把她的裂症延續下去，這對國家、社會是不利的。」

吳敦義說，郭台銘訴求拚經濟，但不一定要在這次造成國民黨的分裂，乃至於讓中華民國繼續延宕，而不能把經濟搞好，這應該不是他的初衷。他更喊話說，希望郭台銘能聽到我今天出自肺腑的良言，並能鄭重思考讓國民黨不要分裂，讓中華民國不要繼續在蔡英文治下過不好的生活。

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