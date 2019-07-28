走私菸案13年數據曝光！ 議員驚蔡英文出訪就佔63%

▲總統蔡英文。（資料照／記者張一中攝）



記者楊亞璇／台北報導

國安局私菸案話題持續延燒，台北市議員游淑慧28日在臉書直言，光是蔡英文總統的3年多任內，居然就高達26415條，佔了13年來專機任務免稅菸品銷售數量的63%，是長久陋習？還是蔡政府「藝高人膽大」﹔總統府私菸事件，也讓台北市長柯文哲等的原子彈終於出現。

游淑慧表示，在外界壓力下，華航終於公布2006年至今，13年來、24次總統專機任務的免稅菸品銷售數量，共4萬1904條，而這一份資料的公布，也讓大家了解這三年多來，華航與總統府膽大妄為到什麼地步，因爲光是蔡英文總統的3年多任內，居然就高達26415條，佔了13年來專機任務免稅菸品銷售數量的63%，這叫什麼？這叫超貪、超敢、超特權。

▲走私菸案13年數據曝光。（圖／翻攝游淑慧臉書，下同）

游淑慧痛批，這樣的數據，還敢扯「長久以來的陋習」？還敢扯馬英九總統？難怪連阿扁都吐槽蔡英文，想到之前蔡英文對於開徵菸捐、多20元，還對抽菸的朋友說「失禮、歹勢」如今回想起來真是諷刺和噁心。

游淑慧指出，有些綠營人士嘲諷：這次私菸事件，重挫蔡英文選情，是讓韓國瑜得利、撿到槍；但他們不敢承認的是，未來會真正重挫蔡英文選情的，其實是柯文哲的出場，柯文哲曾說他在研發原子彈，而這次總統府走私菸品事件爆發，就等於讓柯市長撿到一顆免費的「原子彈」。

游淑慧解釋，因為柯文哲和蔡英文有高度選票重疊，不論是淺綠或年輕選票，所以對民進黨來說，讓系出同門的墨綠柯文哲分食搶票，才是真正的後院失火﹔據聞許多民進黨人士不斷用「歷史罪人」來警告和遊說柯文哲及柯媽媽，有沒有誰會變歷史罪人，我們不知道；然而可以確認的是蔡英文的總統府內已經有「走私罪人」。



