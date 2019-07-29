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加州大蒜節槍擊「至少3死」…槍手仍在逃　目擊者：白人男拿步槍來回掃射

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▲▼ 美國加州大蒜節28日爆槍響，11人中彈倒地。（圖／路透社）

▲ 美國加州大蒜節28日爆槍響。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合外電報導

加州議員布拉克（Dion Bracco）表示，「大蒜節」槍擊案目前已造成至少3人死亡，12人受傷，確切傷亡數據仍需待警方正式公布。當地警方指出，目前尚未抓到槍手，請附近民眾不要掉以輕心。美國總統川普也在推特上呼籲，現在槍手還未遭逮，請居民注意自身安全。

槍案發生時間約在傍晚6點半，根據目擊者指出，當她準備離開活動現場時，突然感覺到「有子彈飛過頭上」，轉過身時發現後方群眾都在逃跑。而另一名目擊者朱利薩（Julissa Contreras）則向NBC表示，她看到一名年約30至35歲的白人男子，手拿著步槍射擊，「他拿著步槍朝群眾來回掃射，沒有特別針對任何人。」

25歲的目擊者佩萊格尼（Taylor Pellegrini）說，她當時坐在美食廣場附近的長椅，突然傳來爆炸聲響，還有開槍的聲音，接著人們開始逃跑，口中還不段喊著「有槍手」，許多人選擇趴在地上、躲在桌椅下以避免被擊中，「我很愛這個活動，但現在她卻讓我不敢再去任何大型活動場所。」佩萊格尼表示，活動入場的安檢似乎有點薄弱，她的包包進場時有被檢查，但她朋友的沒有。

▲▼加州大蒜節槍擊。（圖／路透）

▲當地警方已封鎖現場。（圖／路透）

加州吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）約在每年七月底舉行，自稱為「全球最盛大的夏日美食季」，是吉爾羅伊是年度重要節日，在為期3天的活動中，遊客可以品嘗大蒜美食、參加大蒜料理競賽，現場會有近百商家設攤，主要目的是替當地學校、慈善機構與非營利組織募集資金。

►►加州大蒜節槍擊！11人中彈倒地　「子彈頭上飛過」群眾驚惶逃

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關鍵字：槍擊,美國,加州,大蒜節,Gilroy Garlic Festival,北美要聞

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