社區活動爆槍擊！紐約布魯克林2千人奔逃「1死11傷」　2槍手還在逃

▲ 警方28日持續穿梭現場調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

美國紐約布魯克林布朗斯維爾（Brownsville）的社區活動Old-Timers' Day今年邁入第56屆，27日吸引上千人參加。活動即將落幕時，當晚的最後一支樂隊正帶領人群高唱歐傑斯合唱團名曲Family Reunion，沒想到突然響起槍聲、人們四處逃竄，原先溫馨的活動成為一場1死11傷的悲劇，2名嫌犯還在逃。

中槍死亡的38歲男子名為帕甘（Jason Pagan），此前在獄中服刑2年後於今年1月獲得假釋，據信是一名血腥幫派成員。來自倫敦的42歲目擊者布朗特（Bill Blount）當時帶著5歲的女兒躲在一堵牆後方，所幸沒有受傷，「現場一片混亂。她（女兒）在哭，人們一面尖叫一面逃跑。」

Old-Timers' Day自1963年創辦至今從未發生暴力衝突，27日的槍擊事件打破當地長久以來的和平。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）28日上午召開記者會表示，Old-Timers' Day長久以來都是布朗斯維爾一切美好事物的典範，為這起暴力事件感到遺憾。

▲▼ 紐約市警察局正調查這起槍擊，現場血跡斑斑。（圖／路透社）

據警方說法，槍擊發生在27日晚間近11點。當時約2000人聚集在布朗斯維爾社區活動中心附近的一處操場上，附近有100名警察維持活動秩序。帕甘在等UBer時頭部中彈身亡，成為家族中第二個死於槍擊的人；一名55歲男子中槍後被送往當地醫院，狀況危急，目前還在和死神搏鬥。

警方在現場發現一把槍，但還不能確定這就是凶器，槍手至少有2人。案發後網路上流傳的影片顯示，警方試圖控制因槍響而陷入混亂的群眾，現場擠滿附近居民，到處都是食物的容器、瓶子、桌椅。流血事件使在現場待命的警車變成救護車，警察協助將傷者送醫。

在布朗斯維爾長大的州議會議員沃克（Latrice M. Walker）指出，這起槍擊打破避免在活動中使用暴力的不成文規定，「這項約定象徵這個以黑人為主的社區的韌性。『長大成人』在我們的社區相當可貴，所以那些40到70幾歲的人能夠回來和我們交流是相當重要的。這起槍擊從根本上震撼了我們的社區。」