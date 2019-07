失速輪胎滾上安全島擊中吉普車　她目睹「爆炸」嚇壞：以為死定了

▲輪胎竟然滾上安全島,下一秒造成車禍。(圖/翻攝自Instagram/iamtaiboogie)

記者李振慧/綜合報導

美國紐澤西州日前發生一起離奇車禍,一名駕駛在高速公路開車時,意外發現一顆快速滾動的輪胎,只見滾動的輪胎幾乎與其他快速行駛車輛幾乎平行,結果又突然跳上安全島,正好擊中一輛經過車輛,造成嚴重車禍。

從影片中可看到,一名司機的行車紀錄器剛好拍到,高速公路上有一顆快速滾動的輪胎,雖然一度與拍攝車輛平行,後來卻「超車」突然滾上安全島,結果在安全島上跳了好一會,下一秒就擊中對向車道一輛吉普車,驚險場面看起來宛如電影場景,在網路上吸引8萬多人次觀看。

慘被擊中的車主賴斯(John Rice)表示,當時妻子開著車載著3名孩子,他則開車跟在後面,「我看到那顆輪胎時心想,『拜託不要打到妻子和3個小孩,拜託不要打到他們』」,結果輪胎只是擦到妻子車輛的尾部,反而朝他直直衝過來。

輪胎撞上車輛時傳出「爆炸」聲,讓賴斯的妻子艾利森(Allison Rice)第一時間以為對方遭遇不測,「我立即以為他已經死了」,幸好只是撞擊力導致安全氣囊爆開,賴斯受了點小傷沒有大礙。當地警方目前正在調查輪胎的來源。

Incredible video shows a runaway truck tire rolling down route 440 in Edison NJ when it collided head on with a Jeep Wrangler driven by off-Duty cop John Rice! He walked away with a couple of bruises. #MoparOrNoCar #MoparChat pic.twitter.com/RQqVL0w5af