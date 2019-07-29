郭明錤爆：2020年新款iPhone「全面支援5G」！3大關鍵理由曝光

▲蘋果公司於2020年推出的新iPhone很有可能全面支援5G。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）已經收購了英特爾（Intel）5G晶片開發團隊，但到底何時才會推出支援5G的iPhone，是外界最在意的事情。有「蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤預測，2020年蘋果公司推出3款全新iPhone，全部機型都將支援5G規格。

根據「MacRumors」報導指出，郭明錤日前就表示，蘋果公司於2020年推出的新iPhone將有兩款機型會支援5G，在蘋果收購Intel相關業務後，他更有理由相信3款新iPhone都將支援5G功能，也看好穩懋、博通（Broadcom）將是最大受惠者。

郭明錤基於3大關鍵理由，認定蘋果於2020年全面升級5G。第一，蘋果買下Intel手機晶片事業後，擁有更多資源發展5G的iPhone。第二，5G是重要的升級，同時會有電信商和消費者的需求，屆時成本會下降，預計安卓（Android）手機的價格於明年下半年將下降至249到349美元（約新台幣7738元至1萬846元），也就是說，5G規格的安卓手機入門款將非常便宜。

郭明錤指出，安卓手機價格將下滑，對於售價更高的iPhone而言，至少要支援5G極限速度的mmWave和覆蓋率較佳的Sub-6GHz，才會吸引消費者購買，這兩種頻段分別在美國和全球都有主力應用。最後，5G的發展有助於蘋果公司打造自家的AR生態。

據了解，5G有兩種不同的技術，mmWave技術是最常見的極限速度5G技術，然而並非所有mmWave頻段網路都適合覆蓋作為使用，比較適合在人口更密集的城市地區；而針對郊區或鄉下，5G技術將採用中頻和低頻，稱為低於6GHz的5G。Sub-6GHz網路速度沒有mmWave快，但仍比4G快，且覆蓋率較佳，因此當5G剛推出時，Sub-6GHz網路仍讓用戶有感升級。

郭明錤也預測，2020年的iPhone系列尺寸也會有所變化，考慮推出6.7吋、6.1吋和5.4吋螢幕大小的iPhone，並且所有機型都使用OLED顯示螢幕，而不是像iPhone XR一樣還使用LCD顯示器。