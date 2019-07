最小死者年僅6歲！加州「大蒜節」槍擊釀4死　嫌犯中彈亡…還有同夥在逃

▲遊客在警方護送下離開現場。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州吉爾羅伊(Gilroy)警察局長史密斯(Scot Smithee)28日下午證實,「大蒜節」槍擊案的其中一名槍手已經死亡,還有另外3人不治,最小的罹難者年僅6歲,還有15人受傷送醫。目前警方正全力追查另一名同夥下落。史密斯表示,槍手疑似越過停車場與會場中間的小溪,破壞圍欄之後進入活動現場掃射,身亡的槍手是在與警方對峙時中彈。

加州吉爾羅伊大蒜節(Gilroy Garlic Festival)28日傍晚6點半驚傳槍響,根據目擊者朱利薩(Julissa Contreras)表示,她看到一名年約30至35歲的白人男子,手拿著步槍射擊,「他拿著步槍朝群眾來回掃射,沒有特別針對任何人。」這場槍擊案截至目前,包含其中一名槍手在內,共造成4人死亡15人受傷。

This is Steven Romero, 6 yrs old killed in today’s shooting at the Gilroy Garlic Festival. His mother and other family members were also injured in today’s shooting, being treated at the same hospital via @janellewang @nbcbayarea pic.twitter.com/0HWkktGlq4