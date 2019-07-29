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最小死者年僅6歲！加州「大蒜節」槍擊釀4死　嫌犯中彈亡…還有同夥在逃

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▲▼加州「大蒜節」槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊客在警方護送下離開現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州吉爾羅伊（Gilroy）警察局長史密斯（Scot Smithee）28日下午證實，「大蒜節」槍擊案的其中一名槍手已經死亡，還有另外3人不治，最小的罹難者年僅6歲，還有15人受傷送醫。目前警方正全力追查另一名同夥下落。史密斯表示，槍手疑似越過停車場與會場中間的小溪，破壞圍欄之後進入活動現場掃射，身亡的槍手是在與警方對峙時中彈。

加州吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）28日傍晚6點半驚傳槍響，根據目擊者朱利薩（Julissa Contreras）表示，她看到一名年約30至35歲的白人男子，手拿著步槍射擊，「他拿著步槍朝群眾來回掃射，沒有特別針對任何人。」這場槍擊案截至目前，包含其中一名槍手在內，共造成4人死亡15人受傷。

根據《NBC11》電視台報導，年紀最小的死者年僅6歲，他的母親與奶奶同樣在意外中受傷，但目前沒有生命危險。史密斯指出，警方在槍案爆發後隨即抵達現場，並與槍手展開槍戰，「其中一名槍手已經身亡，但根據目擊者的描述，或許還有另一名同夥，目前下落不明，無法證實有沒有參與。」

史密斯未提供任何關於作案動機的細節，不過警方會持續封鎖現場，並尋找另一名可疑槍手的下落，聯邦調查局（FBI）也已到場協助調查。57歲的目擊者東尼（Tony Porrovecchio）指出，當時在主舞台上，一組樂團正在表演最後一首歌，草地上聚集著非常多人，接著他聽到爆炸聲，「我以為是哪個笨蛋在放煙火，結果我看到一個穿著綠衣的男子拿著槍朝這裡走來，我立刻開始逃跑。」

▲▼加州「大蒜節」槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲事發近5小時後警方舉行記者會說明案情。（圖／達志影像／美聯社）

許多遊客躲在木桌或是貨車上，或是在逃跑時跌倒受傷，有2名躲在拖車中的女性中彈，現場工作人員利用高爾夫球車將傷者載離。16歲的傷者門多薩（Mark Mendoza）當時正與家人在木桌上吃飯，槍案發生時他12歲的堂弟腿部中彈，門多薩說，「槍手就在兒童遊樂區附近開槍，當時那裡非常多小孩。」

加州吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）約在每年七月底舉行，是吉爾羅伊是年度重要節日，遊客可以品嘗大蒜美食、參加大蒜料理競賽，現場會有近百商家設攤，主要目的是替當地學校、慈善機構與非營利組織募集資金。

►►加州大蒜節槍擊「至少3死」…槍手仍在逃　目擊者：白人男拿步槍來回掃射

►►加州大蒜節槍擊！11人中彈倒地　「子彈頭上飛過」群眾驚惶逃

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最小死者只有6歲！加州「大蒜節」槍擊4死　嫌犯中彈亡

關鍵字：槍擊,美國,加州,大蒜節,Gilroy Garlic Festival,北美要聞

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