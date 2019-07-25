控總統府高層涉私菸案　國民黨團點名陳菊下台負責

記者楊蕓／台北報導

國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸，引發軒然大波。國民黨立委曾銘宗25日痛批，整案從採購、文書、假替隨專機入境、貨車安排等等，涉案單位都是總統府高層和侍衛室官員所為，甚至總統辦公室、秘書長陳菊辦公室同仁都可能有人參與，要求總統府秘書長陳菊下台負責，蔡英文公開道歉。

曾銘宗指出，走私菸案應該重新定位，主導機關國安局，而是「總統府」走私香菸，因為包括從採購、文書、隨專機入境、貨車安排等等，都是總統府高層和侍衛室官員所為，而侍衛長從來無需向國安局報告，而是向總統及總統府秘書長負責。

曾銘宗質疑，免稅品根本是高層默許下夾帶進入車隊，官邸警衛室主任恐怕也知情且涉入，涉嫌圖利罪，恐怕總統辦公室、陳菊辦公室同仁都有人參與，要求陳菊下台負責，總統公開道歉。

曾銘宗認為，台北地檢署之所以收押吳宗憲，就是要封他的口，一肩承擔所有法律責任，避免情勢向上發展、傷及總統府高層，「我們要求地檢署偵查本案必須勿枉勿縱，不可抓小放大，黨團近期將拜訪檢察總長，表達檢調必須依法偵辦的力場。」

立委許毓仁則質疑玉山銀行放水，因為洗錢防制如果交易超過50萬就要申報，吳宗憲刷的金額早就超過洗錢防制的上限，然而金管會到現在仍完全沒有說明，要求主委顧立雄應該站出來查明，究竟是誰放行這麼大筆的金額，如果有包庇情事，顧立雄也應下台。

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者范綱儀攝）



其他人也看了這些...

► 總統府證實：檢調昨晚搜索總統官邸旁特勤人員宿舍

► 私菸案關鍵人物曝光 調查局漏夜偵訊12小時移送北檢複訊

► 追查國安局私菸案！黃國昌親赴桃機 訪查國賓門、專機裝卸貨路線

更多政治熱門話題...

► 國安人員超買免稅菸 退役上校：最大漏洞在總統府警衛室

► 誤會大了！日台交流協會打臉韓國瑜 「沒主動邀請訪日」

► 「衝洞市長」別作秀！看韓國瑜爬樹 黃捷酸：不如記得寫公文