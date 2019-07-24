韓國瑜嗆沒中心思想　柯文哲酸：一中各表、九二共識叫中心思想？

記者陳家祥／台北報導

代表國民黨投入2020總統大選的高雄市長韓國瑜，接受專訪時直指台北市長柯文哲沒有中心思想，直言柯的「兩岸一家親」論述仍不夠清楚。對此，柯文哲表示，自己的中心思想就是台灣的整體利益還有人民最大福祉，他也反酸，「難道一中各表九二共識叫做中心思想？不會吧。」

對於被韓國瑜抨擊沒有中心思想？柯文哲說，自己的態度是這樣，就好像當醫生，「醫生有什麼中心思想？醫生中心思想就是把病人救活，讓病人健康一點。」

柯文哲說，「老實講，作為政治人物，不管是台北市長或是什麼，其實我的中心思想就是台灣的整體利益還有人民最大福祉」，整體利益還要考慮到長期問題，所以我也不認為，「難道一中各表、九二共識叫做中心思想？不會吧。」

柯文哲說，戰略、戰術、戰鬥，先決定戰略再決定戰術，再決定戰鬥，「對我來講，台灣的整體利益人民最大福祉，這是最大目標，至於說在這目標之下去處理什麼兩岸問題，那個反而是因應這最高目標去思考，所以不會有人把戰術當作戰略在講。」

至於被韓國瑜點出「老少支持失衡」，年輕支持度很強、老年票一直在流失？柯文哲說，「其實也不是流失（老人票），本來就不高。」

至於會不會覺得韓國瑜近來頻頻開火批評，沒有顧及過去的知遇之恩？柯文哲說，「不會啊，這很正常，日頭赤炎炎、隨人顧性命」，有競爭也不是壞事，沒有什麼以前幫助過人家要人家一輩子記得

，「坦白講，他去年選舉沒有來台北站台已經還我了，我覺得已經夠了。」

