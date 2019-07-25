不只9800條走私菸品！　黃國昌再爆：還有華航內部買的商品

記者楊蕓／台北報導

國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條香菸，風波延燒第4天。時代力量立委黃國昌25日受訪時再踢爆，除了吳宗憲的9800條香菸外，還有其他華航內部員工自己買的東西也違法帶進來，卻沒有被關務署查扣，要求華航出面說明。

走私菸案延燒第4天，華航傳出已預訂懲處決議，包括最高層級空品處副總邱彰信記1大過，其餘兩位協理2小過。黃國昌痛批，這樣的懲處名單「是在斷尾求生嗎」，還是想趕快蒙混過關，他也質疑，華航行政調查的報告在哪裡，過去所有買菸的名單紀錄在哪裡？

「除了吳宗憲違法走私的9800條香菸外，還有其他的東西，東西到哪裡去？」黃國昌再踢爆，昨天下午他親自到關務署清點所有查獲的貨品，卻沒有看到香菸以外的物品，「華航內部員工自己買的東西，也是違法帶進來的，卻沒有在查扣當中，請問東西在哪？」我合理推斷可能在貨車上，但我也找不到貨車，請問調查局、地檢署知情嗎？請華航出面說明。

黃國昌更呼籲，「偵查不公開」絕對不是違法濫權的遮羞布，當行政部門都以偵查不公開來作為塘塞藉口，「既然是行政調查的話，哪有什麼不能調查的道理」，黃國昌說，華航調查大家都很關心，就如同普悠瑪一樣，比起普悠瑪的事故，事實上並沒有比較輕微。

▲黃國昌談私菸案。（圖／記者呂佳賢攝）

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