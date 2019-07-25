快訊／蔡英文上火線首回應：難以接受　下令邱國正一週內提出報告

記者陶本和／台北報導

針對國安特勤人員免稅菸超買案，總統蔡英文25日首次上火線回應。她強調，難以接受此一事情，已經下令所有單位都要配合司法機關的辦理；另外，也已經要求準國安局長邱國正就這次事件做一個檢討，一周內提報告。

蔡英文表示，長期累積的陋習，看到國家的體制管理機制跟執行法律的鬆散，對我來講是難以接受的事情，已經下令所有單位都要配合司法機關的辦理；另外第一時間也做內部檢討跟人事調整，也任命邱國正主委轉任國安局長，他是歷練完整，治軍嚴謹，擅長於領導統御，更擅長溝通，期待他對國安系統整合，相關整頓工作可以勝任，特別就這次事件做一個檢討，一周內提報告。

蔡英文表示，這次出訪長達12天，是有史以來最長的一次，這次成果應該是相當豐碩，第一線的外交人員都非常辛苦，這個事件發生使得我們同仁的努力被失焦，甚至於被掩蓋住，在這裡我要表達一個歉意，外交同仁確實非常努力，他們表現也非常好，希望社會給他們肯定。

▼蔡英文出席亞洲生技大會，並針對時事回應國安免稅菸超買案 。（圖／記者張一中攝）



▲蔡英文回應私菸風波。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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