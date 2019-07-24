吳釗燮與日訪賓聊天嘆：香菸事件讓出訪成果被沖淡

▲吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

蔡英文總統24日在總統府接見「日本台灣交流協會大橋光夫會長」，對最近日本「京都動畫」被縱火案件表達哀悼之意，並表示，台灣政府會繼續深化和日本的貿易夥伴關係，ㄧ起為國際帶來更多貢獻。其中，陪同小英出席的外交部長吳釗燮與日本外賓閒聊時也忍不住感嘆，剛結束的出訪成果都被這次的香菸風波沖淡了。

蔡英文接見「日本台灣交流協會大橋光夫會長」，訪賓一行包括日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫等，由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。

蔡英文剛結束出訪回國，不料卻爆出國安特勤趁出訪超量購買免稅菸風波，吳釗燮與日本外賓閒聊時說明，總統出訪行程多由外交部安排，他也主動提到「外交部沒人買香菸」，外賓則回應，有看到媒體報導，但他們認為購買免稅香菸跟總統、外交部長一點關係都沒有。

蔡英文致詞時表示，歡迎老朋友大橋會長。這已經是大橋會長任內第14次來台訪問，不論是簽署合作協定、或是推動交流協會正名，她非常感謝大橋會長對台日關係的用心。

蔡英文提及，最近日本「京都動畫」被縱火的案件震驚了世界，她要先表達哀悼之意。「京都動畫」的作品深受台灣年輕人喜愛，她也希望傷者能早日康復，死者家屬的傷痛也可以被撫慰。

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