誰能讓總統府發言人、華航都說謊？　張善政：蔡英文保護酬庸大肥貓

▲蔡英文。（圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

國安局走私免稅菸被爆後進入第3天，目前國安局少校吳宗憲、張恒嘉遭羈押禁見，吳宗憲並將一份50人的團購名單交給檢調人員。對此，前行政院長張善政23日批評，「整起走私案滿滿都是一批接受過總統蔡英文酬庸的前民進黨官員或親屬在背後包庇打理」，保護這些酬庸大肥貓繼續發自己的大財。

張善政於臉書連6問質疑蔡英文，「妳是不是太看不起台灣人的智商了？？」這一批共計9800條的走私菸，到底是誰該負責？現在總統府發言人、國安會、華航全部都跳出來說謊！那是誰有能力讓總統府發言人出來公然說謊？是誰有能力讓華航發布假新聞來粉飾太平？是誰有能力讓那麼多違法走私菸品被帶上星星滿天飛的總統專機？為什麼一個少校侍衛有這麼大的膽量？

張善政指出，蔡英文執政三年多，華航內部已經插滿了一堆的樁腳，擔任過民進黨大老機要的現任副總是這次專機的主要負責人，華航負責免稅品的主管是民進黨籍立委的胞弟，負責囤放這批贓物的地點是華膳公司，董事長是蔡英文上任後指派的前民進黨重要高官，整個犯罪行為如同第三世界的販毒走私集團一樣。

張善政批評，「這整起走私案滿滿都是一批接受過蔡英文酬庸的前民進黨的官員或親屬在背後包庇打理」，結果卻只讓國安局及總統府侍衛長下台，等於砍掉正規公務員，保護這些酬庸大肥貓繼續發自己的大財。

張善政認為，這個案子蔡政府最後一定又是「重重舉起，輕輕放下」，去職官員也知道蹲低就是準備跳高，只要跟民進黨關係好，接官酬庸高升都不用擔心，沒有換人，就沒有真相，「我如果當選總統，一定嚴辦這起『總統專機走私案』，給全民一個真相」。

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