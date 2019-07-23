走私菸風暴！蔡其昌怒批國安特勤　「不只下台還要嚴辦到底」

▲蔡其昌。（資料照／記者季相儒攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國安局官員吳宗憲遭爆出走私菸品讓總統蔡英文震怒，下令嚴格徹查，背後涉案人員也一個一個被揭露。對此，立法院副院長蔡其昌在臉書發文表示，不能讓維護元首安全的國安最高單位，成為人民眼中的壞榜樣，「不只下台還要嚴辦到底。」

蔡其昌指出，蔡英文帶領全體訪團成員在國際間努力為台灣拓展外交空間時，竟有群國安特勤人員正規畫著藉由蔡總統回國的禮遇通關進行不法情事，讓這趟外交出訪成果瞬間失焦，令人非常不齒。

▲國安局「吳宗憲」被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）



蔡其昌要求法務部與相關單位務必嚴查，不能讓維護元首安全的國安最高單位，成為人民眼中「能撈就撈！能混就混！」的糟糕壞榜樣，並強調，「不只下台還要嚴辦到底，這12天的外交之行都失焦了。」

目前涉案的侍衛官吳宗憲、押車官黃柏維及5名貨車司機，22日深夜9點多走出新北市調查處，被調查人員帶上車，移送北檢。至於購買目的、背後買主、為何能無限量購買菸品及菸品為何囤放在華膳空廚，仍待釐清。

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