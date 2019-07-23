　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

走私菸風暴！蔡其昌怒批國安特勤　「不只下台還要嚴辦到底」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼1.9立法院臨時會,勞基法二讀,蔡其昌。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡其昌。（資料照／記者季相儒攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國安局官員吳宗憲遭爆出走私菸品讓總統蔡英文震怒，下令嚴格徹查，背後涉案人員也一個一個被揭露。對此，立法院副院長蔡其昌在臉書發文表示，不能讓維護元首安全的國安最高單位，成為人民眼中的壞榜樣，「不只下台還要嚴辦到底。」

蔡其昌指出，蔡英文帶領全體訪團成員在國際間努力為台灣拓展外交空間時，竟有群國安特勤人員正規畫著藉由蔡總統回國的禮遇通關進行不法情事，讓這趟外交出訪成果瞬間失焦，令人非常不齒。

▲▼國安局「吳宗憲」被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲國安局「吳宗憲」被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

蔡其昌要求法務部與相關單位務必嚴查，不能讓維護元首安全的國安最高單位，成為人民眼中「能撈就撈！能混就混！」的糟糕壞榜樣，並強調，「不只下台還要嚴辦到底，這12天的外交之行都失焦了。」

目前涉案的侍衛官吳宗憲、押車官黃柏維及5名貨車司機，22日深夜9點多走出新北市調查處，被調查人員帶上車，移送北檢。至於購買目的、背後買主、為何能無限量購買菸品及菸品為何囤放在華膳空廚，仍待釐清。

其他人也看了這些...

1個人刷卡買645萬免稅菸？　黃國昌點名華航董座謝世謙、國安會李大維 
黃國昌：9200條免稅菸藏在華航免稅品倉庫　吳宗憲人在總統府侍衛室
華航高層幫國安人員買9200條免稅菸　國安局：全力配合偵辦

ET快訊
2公尺巨蟒「完美匿蹤」躲陽台　網看2天崩潰：蛇到底在哪？
前世被斧頭砍死！胎記3歲孩翻出「埋屍地和兇器」　兇手嚇到認罪
180cm師傅洗冷氣！客戶答謝「下一句」超害羞　網笑：洗到一

關鍵字：蔡其昌,走私菸,國安局,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

走私菸風暴！蔡其昌怒批國安特勤　「不只下台還要嚴辦到底」

「柯文哲出來反而幫韓國瑜會不會成歷史罪人」　高嘉瑜分析韓唯一勝選關鍵

韓國瑜證實「陳雄文接副市長」　曝多局處長更換…還沒跟當事人說

「國安局吳宗憲」正面照曝光！走私9800條菸…暴利507萬　最重判無期

趁蔡英文出訪走私　特勤嗆稽查員：不知道是總統車隊嗎？

韓國瑜2020「必定勝出」！　大學教授4點分析：他有最強輔選員

「盼韓國瑜借官邸當罷韓總部」廣德家：韓冰可以躲，我逃不了

「關心但不擔心」票倉流失！　韓國瑜喊話：年輕人會漸漸懂我

國安局「吳宗憲」一張卡刷645萬？立委質疑高層涉案：他是倒楣替死鬼

元朗白衣人狂毆市民　蘇貞昌聲援香港「守好明日的台灣」

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

港《反送中》遇白衣人「見人就打」 林鄭月娥譴責：暴力只會帶來暴力

走私菸風暴！蔡其昌怒批國安特勤　「不只下台還要嚴辦到底」

「柯文哲出來反而幫韓國瑜會不會成歷史罪人」　高嘉瑜分析韓唯一勝選關鍵

韓國瑜證實「陳雄文接副市長」　曝多局處長更換…還沒跟當事人說

「國安局吳宗憲」正面照曝光！走私9800條菸…暴利507萬　最重判無期

趁蔡英文出訪走私　特勤嗆稽查員：不知道是總統車隊嗎？

韓國瑜2020「必定勝出」！　大學教授4點分析：他有最強輔選員

「盼韓國瑜借官邸當罷韓總部」廣德家：韓冰可以躲，我逃不了

「關心但不擔心」票倉流失！　韓國瑜喊話：年輕人會漸漸懂我

國安局「吳宗憲」一張卡刷645萬？立委質疑高層涉案：他是倒楣替死鬼

元朗白衣人狂毆市民　蘇貞昌聲援香港「守好明日的台灣」

瘋電影／極地先鋒　挪威極地探險家阿蒙森

走私菸風暴！蔡其昌怒批國安特勤　「不只下台還要嚴辦到底」

比台北101還多5成！台中銀173億總部曝光　竟被6歲童卡5年

新店陽光公園地燈漏電！赤腳童發展遲緩國賠千萬　父心疼：別人在玩她在復健

能住人的「熱狗堡」！美國速食宣傳車變民宿　入住還送烤爐

藤原浩THE CONVENI潮流便利店走出日本　首登中環帶來限定T-Shirt

幫兩隻流浪貓勸架被抓傷　地方媽媽手腫成藍紫色休克「截肢保命」

再告95名韓粉妨害名譽！女學生深夜PO感想：傷天害理的事不能做

體育界醜聞！戴遐齡爭掌大專體總黑幕　「校長要這個人」喬人事錄音曝光

《玩命關頭9》演員墜落撞頭！　「拍攝行程全取消」

手扶梯吃人！6旬婦左腿慘被夾斷　「下半身卡縫隙」30分鐘痛炸

政治熱門新聞

最重無期！國安人員走私菸品暴利..

文大教授4點分析：韓2020「..

廣德家：盼韓國瑜借官邸當「罷韓..

小英特勤走私　還怒嗆現場稽查員

立委質疑高層涉案：他是倒楣替死..

台人怕變香港　韓：幾十年民主搞..

即／韓國瑜道歉高雄淹水：退水速..

即／國安局私菸2官員移送北檢　..

再爆走私600條！國安局「吳宗..

高嘉瑜：柯出來反而幫韓會不會成..

6600條七星免稅菸轉手省38..

韓已擬政見白皮書：所有內容都會..

即／台北受雨襲「多地淹水」　柯..

買9200條菸被逮　但「國安局..

更多熱門

相關新聞

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

國安局的官員吳宗憲利用陪同總統蔡英文出訪的機會，透過華航高層在系統後台預定9200條免稅菸，隨後又被爆出從海外偷帶進600條菸品，菸品總量稅前稅後價差高達507萬餘元。依據《懲治走私條例》，公務員、軍人包庇走私者，處七年以上有期徒刑，最重可判無期徒刑。

小英特勤走私　還怒嗆現場稽查員

立委質疑高層涉案：他是倒楣替死鬼

即／國安局私菸2官員移送北檢　快步走上車

台人怕變香港　韓：幾十年民主搞假的

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

LINE傳假消息！70歲媽收警回訊嚇傻

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕了

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

漫威：《復仇者聯盟5》就是這部

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面