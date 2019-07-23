快訊／「VVIP」走私9800條香菸！國安局吳宗憲遭聲押

記者莊智勝／台北報導

國安局私菸風波越演越烈，特勤吳宗憲利用陪同總統蔡英文出訪機會，涉嫌夾帶9800條香菸入關。消息曝光後，國安局長彭勝竹火速請辭，總統府侍衛長張捷也自請處分調職。調查局新北調查處21日晚間約談吳男等10人到案，凌晨偵訊後諭令其中8人交保，而吳宗憲、張恒嘉等2官員則因涉嫌重罪，以及有串供可能遭到聲押。

▲國安局吳宗憲遭聲押。（圖／記者劉昌松攝）

時代力量立委黃國昌22日爆料，國安局官員「吳宗憲」利用陪同總統出訪友邦機會，在登機前透過華航刷卡645萬元訂購多達9800條免稅香菸，先存放在華航倉儲中，貨品上還貼了「VVIP」的紙條，意圖待返國後藉由禮遇通關夾帶入境。

據悉，吳宗憲並不抽菸，推測極有可能是「團購人頭」，利用免稅菸品賺取高額價差，粗估9800條香菸可獲利逾500萬元。

在整起事件曝光後，國安局長彭勝竹請辭獲准、總統府侍衛長張捷也自請處分調職；而涉案的特勤吳宗憲、押車官黃柏維等10人則於22日晚間到案接受偵訊。經檢方漏夜訊問後，其中8人以20萬元至50萬元不等交保獲釋；吳宗憲、張恒嘉2人則因涉及重罪，且有串供可能，訊後遭檢方聲押。

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▼立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸，貨品還貼上「VVIP」字樣紙條。（圖／立委黃國昌辦公室提供）