前特勤：國安超買免稅品可追至老李時代　馬英九久安專案也約4000條菸

▲機場免稅商店販售的免稅菸。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

有關國安人員超買9800條免稅菸一案，據內情人士坦言，這其實是行之有年的陋習，這位侍衛長室的少校行政官吳宗憲，不過是揪團代訂的菜鳥。而資深退休特勤人員表示，經查這從李登輝時代的大安警衛室就有，就以總統馬英九任內最後一次出訪「久安專案」為例，歷來專案至少這些團購的免稅煙品隨便都有4000條起跳。

黃國昌在22日下午的踢爆記者會中指出，有國安局官員利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

針對此案，總統府聲明指出，總統對此深感震怒，責令相關單位嚴查嚴辦。而為就此一情事負責，國安局彭勝竹局長已向總統請辭獲准；總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。

▼黃國昌踢爆國安局超買免稅菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書）



在此同時，各界把矛頭指向一名侍衛長室的少校行政官吳宗憲。對此，內情人士坦言，國安局這種藉由總統出訪期間，超量向航空公司訂購免稅品的陋習，其實早已行之有年，金額數量都有相當規模，一直以來被當成內部人士的「福利」，名字出現在訂購名單上的吳宗憲，只是揪團代訂的菜鳥。

資深退休特勤表示，利用元首在內的長官出訪超買免稅菸酒，長年一直以來都有，幾任總統下來，幾乎就成為標準作業，經查最早可以追溯到李登輝時代的「大安警衛室」。他形容，當時簡直是一櫃一櫃直接運出去。

因此，對於這位吳宗憲，資深退休特勤表示，只是負責行政的菜鳥學弟負責在出國前開團購，然後向航空公司買免稅品，「專案」結束返國後出貨面交。

前資深特勤官員說，整件事實質上就是特勤人員的「代購」，現在搞成貪污罪來辦，形同幾年前一度要辦公務員國旅卡「假旅遊、真刷卡」，結果只變成「屠殺」這些超買免稅品的軍職，但長期以來制度上的漏洞，卻沒人要檢討。

該官員表示，要檢討的，應該是這將近20年來，為什麼可以這樣下單？航空公司為什麼願意接單？購買的程序是什麼？後來有沒有轉售？這每個細節都牽涉不同的法律制度跟責任，這才是必須釐清的，「而如果這是長久以來積習，那問題是在制度漏洞，而不是去把這些年輕軍官殺雞儆猴。」

▼ 國安局2官員涉超買免稅菸案現身，被調查局人員快步帶上車。（圖／突發中心）



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