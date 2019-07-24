到底在等什麼？黃國昌怒轟交通部裝死神隱「縱容華航高層」

▲黃國昌踢爆國安人員走私菸品。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國安特勤人員走私菸品案邁入第三天，目前檢調將兩名涉案人員少校吳宗憲、軍官張恒嘉裁定羈押禁見。對此，時代力量立委24日在臉書表達不滿，認為交通部在縱容華航高層。

黃國昌直接在臉書上開槓，「這些高官腦袋不知道在想什麼，尤其是交通部」，為何不自己趕快進行密集調查，要華航董事長直接交出所有電磁紀錄與資料，自己展現魄力徹查，這樣不是比較好嗎？

黃國昌批評，這樣縱容華航高層裝死神隱、只派發言人出來撒謊當砲灰，然後逼著看不下去的人，必須這樣不斷爆，簡直愚蠢至極，根本是自己給自己捅越來越大的洞！

黃國昌表示，「我如果是交通部長，星期一晚上早就進駐華航總部」，不分朝代顏色，要求把過去所有曾經利用總統出訪違法購菸的數量與人員，全部清查完畢，星期二攤在陽光下給全體國人看，該移送檢調的、全部移送！為何搞到現在還在光喊「究責無上限」的空話，到底是在等什麼？

目前這起走私菸品案檢調只對兩名涉案人是收押，其他涉案的10人移送往台北地檢署調查，訊後諭令其中8人依20萬至50萬元不等交保。而黃國昌就質疑，「請問台北地檢署到底在等什麼？拖到現在還沒對華航進行證據保全，簡直離譜至極！」

▲黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）



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