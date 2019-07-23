總統府稱走私菸酒前朝都有　蕭旭岑：蔡英文危機處理就是「召喚馬維拉」

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於總統府指稱，國安人員利用總統出訪時走私私菸情形往年都有，更有退休特勤指出馬政府時期的「團購」都是四千條起跳。對此，馬政府時期任總統府副秘書長的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文政府這三年下來，危機處理大絕招就是召喚「馬維拉」。

總統府指出，團購免稅菸早自前總統李登輝時代以來就有，但歷任總統陳水扁、馬英九都沒查到，另有退休特勤人員爆料馬英九任內最後一次出訪「久安專案」，走私免稅菸品也超過4000條。

對此，蕭旭岑表示，案發至今團購清冊還查不出來，馬前總統歷任出訪的買菸清單卻馬上有媒體獨家取得；他直批「萬事推給馬維拉就對了，這種老招到底要用幾次？」。

蕭旭岑指出，他任內多次陪同出訪，從未聽過這種事，「請蔡政府不要再不具名的放話」，轉移焦點也改變不了上樑不正下樑歪的事實。

他質疑，檢調單位此刻正在查案，民進黨就想把責任推給前朝，況且這些爆料者都是用不具名的方式放消息，他強調，陪同馬出訪的人員都知道，馬英九非常重視軍紀，特勤當然都清楚他的風格，因此從沒看過貨車跟著總統車隊走。

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照／記者黃克翔攝）

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