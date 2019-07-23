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國安局特勤走私香菸非第一例　網爆料：吳宗憲去年也買3400條！

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▲疑似有在桃園機場工作人員向臉書爆料社團提供去年國安侍衛吳宗憲購買未稅菸單據。（圖／記者張君豪翻攝）

▲疑似有在桃園機場工作人員向臉書爆料社團提供去年國安侍衛吳宗憲購買未稅菸單據，單據格式和昨天22日立委黃國昌展示的一模一樣（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今天23 日臉書社團爆料社團小編，接到疑似在桃園機場上班的工作人員爆料：「原來早在去年八月總統出訪巴拉圭時，官員就有帶3400條免稅菸入關成功，而且購買人也是吳宗憲！」爆料人指出：她在機場上班、她手上有名單並質疑：「總統府的官買菸，沒有依照規定一人兩條，總統府裡面有個官叫吳宗憲 一個人買了將近3000條煙，為了他弄了一個貨櫃 ，不但免稅還再打8折，記者也不爆料，因為隨行記者他們只要有錢，想買幾條就幾條 」

▲疑似有在桃園機場工作人員向臉書爆料社團提供去年國安侍衛吳宗憲購買未稅菸單據。（圖／記者張君豪翻攝）

▲疑有在桃園機場工作人員向臉書爆料社團提供去年國安侍衛吳宗憲購買未稅菸單據。（圖／記者張君豪翻攝）

臉書報料社團小編表示，早在2018年8月12日就接到私訊報料，對方表示因為工作的關係、如果爆料出來會沒有工作，只好請網路爆料社團代為爆料，對方也提供去年8月總統府侍衛吳宗憲購買挾帶的免稅菸單據；爆料人說:「 七星就買了1350條了，其他加起來3400。QTY是數量 」

爆料人當時表示：「我還再找時間偷拍」「我們這邊滿滿的監視器」而臉書報料社團小編則表示，因為當時沒有更多證據，所以存疑不敢發佈，沒想到國安局走私免稅菸早法辦的，居然是同一訂購人。

▲疑似有在桃園機場工作人員向臉書爆料社團提供去年國安侍衛吳宗憲購買未稅菸單據。（圖／記者張君豪翻攝）

▲疑似有在桃園機場工作人員向臉書爆料社團提供資訊，並斷言國安局吳宗憲將淪為替死鬼。（圖／記者張君豪翻攝）

爆料人質出：「整疊名單跟他們買了什麼東西 ，而且正常華航菸品是不能用線上預購的方式購買 ，他們買菸等於一條660再打8折，還能拿到跟外面賣，價差差太多了！」「之前有問過主管為什麼不能公布，他們說記者都私底下購買了，只會損失到他們，所以都爆不出去！」

該名爆料者質疑：「原來總統出訪私帶免稅菸早已不是第一次，每次免稅品數量都很驚人，華航內部人員早覺不平想爆料，為什麼官員可以不遵守中華民國的規定帶超額的菸進來？」 該名在桃園機場內工作的爆料人最後加碼指出：「走私菸不是只有這次，歷任總統只要有出訪一定都有走私，現在華航已經把以前的資料銷毀了，這個吳宗憲只是個替死鬼而已！」

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關鍵字：桃園機場,國安局,走私,免稅菸,非首例

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