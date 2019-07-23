外交官員涉走私菸案？　外交部：散布不實資訊已告發

▲免稅菸酒。（示意圖／ETtoday攝影中心）

記者黃巈禾／台北報導

有關網民在PTT政黑看板(HatePoltics)散布「走私菸案越演越烈，外交部慘了」文章，外交部23日晚間透過新聞稿嚴正駁斥，相關指涉完全背離事實，毫無根據，針對該名網友散布不實資訊的行徑，已向刑事警察局告發。

網友Patentstm22日深夜在PTT政黑看板發表「走私菸案越演越烈，外交部慘了」文章，內文稱「發現大量外交部借調行政人員涉嫌購買私菸」，並暗指外交官員等人均涉案。

對此，外交部澄清，相關指涉完全背離事實，毫無根據，針對該名網友散布不實資訊的行徑，已向刑事警察局告發，以正視聽，刑事警察局目前已經進行查處。

外交部經初步一一詢問清查的結果，「確認並無外交部本部的任何同仁參與國安局吳姓人員的菸品團購」，外交部在此呼籲國人切莫相信該名網友所散布的不實謠言，除已向刑事警察局告發外，將持續捍衛外交部及第一線的工作同仁的清譽。

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