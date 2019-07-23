影／私菸拔官！總統府侍衛長張捷遭貶 　調陸軍司令部委員

記者林銘翰／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序，國安局長彭勝竹已於22日晚間向總統蔡英文請辭獲准，總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。國防部23日下午表示，張捷因「特勤人員行為失當」應負督導管理不周之責，自請調離侍衛長乙職，檢討後調任陸軍司令部委員，並自108年7月23日起生效。

▲張捷調任陸軍司令部委員。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文22日結束任內第七度出訪，不料才剛返抵國門，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸。總統府晚間隨即發出聲明表示，總統對此深感震怒，責令相關單位嚴查嚴辦。而為就此一情事負責，彭勝竹已向總統請辭獲准，由副局長柯承亨代理；張捷則自請處分並將予以調職，侍衛長由副侍衛長柳惠千代理。

國防部23日下午表示，張捷因「特勤人員行為失當」應負督導管理不周之責，自請調離侍衛長乙職，檢討後調任陸軍司令部委員，並自108年7月23日起生效。

張捷為陸軍官校75年班、陸院89年班、戰院92年班，曾任陸軍第六軍團作戰處長、陸軍裝甲第542旅旅長、陸軍北區測考中心指揮官、國防大學教育長、陸軍官校校長、總統府侍衛長等職務。

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