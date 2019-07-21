藍軍動向／韓國瑜最快下周公佈內閣改組名單　朱立倫環台之旅後規劃訪美

▲國民黨選前整合成2020勝敗關鍵。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

整軍作業將成為國民黨2020總統選舉的勝敗關鍵。黨內人士擔憂，各山頭能否團結合作並帶領立委拚國會半數成為這一仗中最重要的一環，若不能達成團結，明年必敗；高雄市長韓國瑜身負重任，除了高雄市政被放大檢視，又逢颱風季，防災必成對手主攻之要害。除此之外，朱立倫、郭台銘、王金平下一步動作更是備受關注。

「韓國瑜最快下周公佈內閣改組名單 傳陳雄文接任副市長」

針對外界持續關注韓國瑜的副手搭檔以及國政顧問團成員，包括張善政、朱立倫、李鴻源都為可能人選，甚至立委許淑華都被點名接棒高雄。對此，許淑華第一時間表示沒有此規劃，她將固守南投立委席次，許辦主任蔡明志也分析，韓國瑜應搭配能與他互補的人選，該人應兼具年輕選民與女性選民青睞、政策論述強、地方組織能力強等特色。

韓國瑜將調整高雄市府小內閣，據高雄市議員黃紹庭透露，副市長洪東煒將被撤換，由前勞動部長陳雄文接任，部分局處首長也將更換嫻熟民生議題、不易出錯的人物，將政治敏感度較差的局長撤換。

國民黨高雄市議員指出，儘管韓國瑜通過初選，但距離大選仍有半年，選舉變數很多，過程中還有很多攻防，仍應步步為營，按照步調前進。另一名議員則建議，韓國瑜應以最大誠意、最快速度推動黨內整合，凝聚各方力量，對大選才有幫助。韓國瑜也表示，平日顧市政，假日跑輔選，他將在8月3日前往桃園啟動第一站的輔選行程。

據透露，韓國瑜幕僚近日也開始規劃未來的美國拜會行程；依過去案例，有意角逐總統的候選人最佳時機約在9月中旬到10月之間，但韓國瑜承諾仍會以市政為重，推測訪美僅能以「輕行程」為主，可能安排智庫演說，並走訪重點城市與當地僑胞、州眾議員、國會議員餐會等。

據了解，夫人李佳芬將在8月2日到8月4日率先前往美國，出席全美台灣同鄉聯誼會第42屆年會與北美僑胞見面，將舉辦於舊金山Hilton San Francisco Airport Bay Front，這屆年會以「拚經濟、國家安全、人民有錢」為主題，立場十分明顯。

「郭台銘留脫黨謎題後出國 幕僚：未來動向待返台後明朗」

鴻海創辦人郭台銘則是在初選公佈成果後，第一時間選擇帶夫人到日本沉澱心情，至今尚未返台，前立法院長王金平下午透露郭董此刻在夏威夷；對於郭日前則拜會日台交流協會會長大橋光夫、軟銀創辦人孫正義，更在臉書上續談國家政策，外界認為仍有脫黨或結盟參選的可能性，但除了幕僚多次否認，黨主席吳敦義也公開提醒，不應脫黨造成分裂。

郭幕僚指出，因仍有未完成的工作要處理，競選團隊暫時不會解散，但郭台銘下一步動作及所有後續規劃，都要等他回國後才會明朗。



「朱立倫全台感謝之旅後訪美2周 如何當藍軍黏著劑成考驗」

前新北市長朱立倫在初選結束後，宴請幕僚群、學者吃飯，週一到三安排國內旅行，結束後將展開感謝之旅，走訪約10個縣市，一一拜會、致謝初選期間協助他的組織與地方人士，未來將應邀訪美，競選團隊核心幕僚預計在八月底解散。

他結束為期兩週的感謝之旅後，將應邀前往美國，目前規劃停留兩到三週，至於他在美國是否有政治動作、官員拜會、社團演講等行程，待持續追蹤。

朱立倫在黨中央宣布高雄市長韓國瑜初選勝出後，召開記者會聲明願當國民黨的黏著劑，協助韓國瑜2020大選的藍軍整合；但黨內茶壺風暴從未停止，更傳朱與吳敦義、郭台銘、王金平皆不對盤，他如何協助整合，將是一道難題。

近日盛傳他不排斥輔選黨籍立委，甚至提到可將他列為不分區安全名單邊緣，藉以衝高立委席次，力拼國會過半或爭國會龍頭，引發議論。對此，朱立倫競辦第一時間駁斥，指該消息空穴來風。

朱立倫日前也親自致電媒體記者，表達感謝之意，他在電話中表示，這段期間會把時間留給家人，兒子暑假返台，他卻忙於初選、沒太多時間陪伴；他也開玩笑表示，外界紛紛主動幫他找工作，他很感謝，但那些傳聞並非事實，目前沒有任何具體規劃；他初選結束後，桃園、台北兩頭跑，回家鄉陪伴年邁的父親；下週則安排帶家人及幕僚群去台中、南投遊玩三天，放鬆心情。

國民黨2020大選前整合不易，將如何彌平各陣營激烈初選後的裂痕、團結各路人馬，齊心攻破民進黨完整的戰鬥內閣，並取得美、中之間平衡與支持，將是韓國瑜與黨中央在這174天內必須合作完成的重要功課。